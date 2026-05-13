Lavadora de alta pressão K 2 Plus Turbo 127V

A lavadora de alta pressão K2 Plus Turbo é ideal para todos os tipos de limpeza, desde sujeiras do cotidiano até as mais incrustadas. Possui acessórios que garantem o conforto durante o uso, bomba de alumínio que aumenta sua durabilidade e economia de água em até 80%.

A lavadora de alta pressão K2 Plus Turbo é ideal para todos os tipos de limpeza. Acompanha dois tipos de lanças, que removem desde as sujeiras mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Com uma alça longa e rodas, que facilitama o transporte, e suporte prático para acessórios, o conforto durante o uso é garantido. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Possui bomba de alumínio para uma durabilidade ainda maior. E economiza até 80% de água, ao ser comparada com uma mangueira de jardim.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1740
Vazão de Água (L/h) máx. 300
Potência nominal de entrada (W) 1400
Cabo elétrico (m) 5
Cor Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 4,6
Peso (com embalagem) (kg) 6,3
Medidas (c x l x a) (mm) 255 x 281 x 798

Itens inclusos

  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 3 m

Equipamento

  • Engate rápido
Lavadora de alta pressão K 2 Plus Turbo 127V
Lavadora de alta pressão K 2 Plus Turbo 127V
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