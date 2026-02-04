Lavadora de alta pressão k3.100 black, limpeza completa para a sua satisfação Com a lavadora de alta pressão K3.100 black você conta com diversos acessórios para a limpeza da sua casa, carro, moto, vidros, pedra, muros, cercas, etc. Experimente e 'UAU""! Surpreenda-se. Menos esforço, mais tempo para você: com a k3.100 black você mecaniza a limpeza e economiza seu tempo para investir no que é mais importante: você! Econômica e sustentável: a k3.100 black economiza até 80% de água em comparação a uma mangueira tradicional. T-Racer para uma limpeza mais eficiente, prática e sem respingos: permite a limpeza de áreas internas, sem espirrar água durante a aplicação, além de intensificar a remoção da sujeira devido a concentração do jato na área de contato, o que aumenta a produtividade sem comprometer a superfície. Ideal para a limpeza de chãos, janelas, paredes, e muito mais. Jato leque regulável: jato de água em formato de leque para limpezas do dia-a-dia. Sua pressão pode ser regulada entre máxima e mínima, removendo desde as sujeiras mais leves e superficiais, até as mais pesadas. Pode ser utilizado em diversos locais, como casa, carro, moto ou mesmo para lavar a sua bicicleta. Jato turbo rotativo: o jato turbo rotativo forma uma circunferência de jato concentrado com a água em alta pressão, intensificando a remoção de sujeiras profundas e incrustadas. Sua versatilidade garante a limpeza em superfícies mais rígidas, como rejuntes, limo de tijolos, pedras, telhas, muros, pisos, escadas, entre outros. Alça retrátil, rodinhas e porta-acessórios: tudo para facilitar o transporte, armazenamento e ergonomia, com o máximo de conforto. As lavadoras de alta pressão kärcher economizam até 80% de água.