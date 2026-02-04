Lavadora de alta pressão K 3.30 New
Lavadora de alta pressão K3.30 NEW ideal para limpezas mais frequentes com excelente performance. Acompanha dois tipos de lanças que garantem mais versatilidade em cada tipo de limpeza. Possui Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, para uma remoção da sujeira ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período. Com economia de tempo e até 80% de água.
Características e benefícios
Alça para transporte
- Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
- Fácil de usar
- Robustez e durabilidade
Design atrativo
- Robustez e durabilidade
- Maior poder de limpeza
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|1885
|Vazão de Água (L/h)
|380
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Potência nominal de entrada (W)
|1700
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|12,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|16,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|323 x 409 x 825
Itens inclusos
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Tubeira Vario Power
- Prolongador
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 6 m
- Adaptador para mangueira de jardim A3/4"
Equipamento
- Engate rápido
- Filtro de água micra integrado
Áreas de aplicação
- Áreas ao redor da casa e jardim
- Fachadas
- Para limpeza de motos e scooters
- Garage
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
