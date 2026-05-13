Lavadora de alta pressão K 3 FORCE 127V
A lavadora de alta pressão K3 Force é ideal para as tarefas do dia-a-dia, proporcionando uma limpeza profunda e rápida com alta potência. Possui uma alça retrátil e rodas grandes que facilitam o transporte, além de possuir o canhão de espuma.
A K3 Force possui uma exclusiva lança de jato turbo que remove as sujeiras mais difíceis. É perfeita para a limpeza de quintais, paredes, calçadas e muito mais, com economia de tempo, esforço e água se comparada com as mangueiras convencionais.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|7
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|310 x 345 x 573
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