Lavadora de alta pressão K 3 Force Car
A K3 Force Car é a lavadora de alta pressão ideal para o seu carro ou moto. Acompanha o Bico Articulado 360° e prolongador, que permitem a limpeza de áreas difíceis de acessar, como caixa de rodas, teto do veículo e muito mais. As lanças de jato leque e Jato Turbo Rotativo Rotativo facilitam a remoção de todos os tipos de sujeira, desde as mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, que ajudam na limpeza e proporcionam brilho ao seu veículo. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|máx. 1815
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 360
|Potência nominal de entrada (W)
|1500
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|7
|Peso (com embalagem) (kg)
|10,9
|Medidas (c x l x a) (mm)
|310 x 345 x 573
Itens inclusos
- Prolongador de tubeira
- Escova de lavagem
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Tubeira Vario Power
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 6 m
Equipamento
- Engate rápido
