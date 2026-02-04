A K3 Force Car é a lavadora de alta pressão ideal para o seu carro ou moto. Acompanha o Bico Articulado 360° e prolongador, que permitem a limpeza de áreas difíceis de acessar, como caixa de rodas, teto do veículo e muito mais. As lanças de jato leque e Jato Turbo Rotativo Rotativo facilitam a remoção de todos os tipos de sujeira, desde as mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, que ajudam na limpeza e proporcionam brilho ao seu veículo. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.