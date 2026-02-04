Lavadora de alta pressão K 3 Force Car

A K3 Force Car é a lavadora de alta pressão ideal para o seu carro ou moto. É uma máquina completa com acessórios que facilitam a limpeza do seu veículo, sem danificar a superfície, tudo com uma economia de água de até 80%.

A K3 Force Car é a lavadora de alta pressão ideal para o seu carro ou moto. Acompanha o Bico Articulado 360° e prolongador, que permitem a limpeza de áreas difíceis de acessar, como caixa de rodas, teto do veículo e muito mais. As lanças de jato leque e Jato Turbo Rotativo Rotativo facilitam a remoção de todos os tipos de sujeira, desde as mais leves até as mais pesadas e incrustadas. Possui Auto Escova com cerdas macias e Canhão de Espuma exclusivo Kärcher, que ajudam na limpeza e proporcionam brilho ao seu veículo. Com uma alça retrátil e rodas grandes, a facilidade no transporte e armazenamento são garantidas. Sua pistola de alta pressão é ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Tudo isso com economia de água de até 80%, comparada com uma mangueira de jardim.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) máx. 1815
Vazão de Água (L/h) máx. 360
Potência nominal de entrada (W) 1500
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 7
Peso (com embalagem) (kg) 10,9
Medidas (c x l x a) (mm) 310 x 345 x 573

Itens inclusos

  • Prolongador de tubeira
  • Escova de lavagem
  • Aplicador de detergente: 0.3 L
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 6 m

Equipamento

  • Engate rápido
