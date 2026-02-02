Lavadora de alta pressão K 5

A lavadora de alta pressão K5 é ideal para a remoção de sujeiras mais pesadas e incrustadas, sem esforço e com economia de tempo e até 80% de água. Utiliza motor indução e cabeçote de alumínio, que garantem maior durabilidade. Acompanha dois tipos de lanças para um uso completo e versátil. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira.

Características e benefícios
Alça para transporte
  • Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
  • Fácil de usar
Design atrativo
  • Maior poder de limpeza
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) 2100
Vazão de Água (L/h) 380
Potência (W) 1900
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 13,6
Peso (com embalagem) (kg) 17,3
Medidas (c x l x a) (mm) 323 x 409 x 825

Itens inclusos

  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 6 m
  • Adaptador para mangueira de jardim A3/4"

Equipamento

  • Engate rápido
  • Filtro de água micra integrado
Áreas de aplicação
  • Áreas ao redor da casa e jardim
  • Fachadas
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Garage
Acessórios opcionais
