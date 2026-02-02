A lavadora de alta pressão K5 é ideal para a remoção de sujeiras mais pesadas e incrustadas, sem esforço e com economia de tempo e até 80% de água. Utiliza motor indução e cabeçote de alumínio, que garantem maior durabilidade. Acompanha dois tipos de lanças para um uso completo e versátil. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira.