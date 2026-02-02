Lavadora de alta pressão K 5
A lavadora de alta pressão K5 é ideal para a remoção de sujeiras mais pesadas e incrustadas, sem esforço e com economia de tempo e até 80% de água. Utiliza motor indução e cabeçote de alumínio, que garantem maior durabilidade. Acompanha dois tipos de lanças para um uso completo e versátil. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira.
Características e benefícios
Alça para transporte
- Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
- Fácil de usar
- Robustez e durabilidade
Design atrativo
- Robustez e durabilidade
- Maior poder de limpeza
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|2100
|Vazão de Água (L/h)
|380
|Potência (W)
|1900
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|13,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|17,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|323 x 409 x 825
Itens inclusos
- Mangueira de sucção de água
- Tubeira Vario Power
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 6 m
- Adaptador para mangueira de jardim A3/4"
Equipamento
- Engate rápido
- Filtro de água micra integrado
Áreas de aplicação
- Áreas ao redor da casa e jardim
- Fachadas
- Para limpeza de motos e scooters
- Garage
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
Procurando uma solução de limpeza econômica e eficiente?
Encontre na loja virtual da Kärcher o equipamento ideal para limpar qualquer ambiente com máxima agilidade e praticidade!