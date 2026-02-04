Lavadora de alta pressão K3.98

A Lavadora de Alta Pressão K3.98 é ideal para limpar garagens, veículos, áreas de piscina e jardim. Com motor de indução oferece maior durabilidade economizando até 80% de água e tempo.

A Lavadora de alta pressão K3.98 é perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, bicicletas, motos, áreas de piscina, jardim e muito mais. Possui alça alongada e rodas que auxiliam o transporte, suporte de acessórios para facilitar a organização. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período. É a única da categoria com sistema de sucção para a aplicação de detergente e acompanha jato leque regulável, que torna o seu uso eficiente, rápido e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água.

Características e benefícios
Alça para transporte
  • Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
  • Fácil de usar
  • Robustez e durabilidade
Design atrativo
  • Maior poder de limpeza
Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 50
Pressão (psi/bar) 1740 / 120
Vazão de Água (L/h) 360
Temperatura de alimentação de água (°C) 40
Potência nominal de entrada (W) 1500
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 12,6
Peso (com embalagem) (kg) 15,9
Medidas (c x l x a) (mm) 323 x 409 x 825

Itens inclusos

  • Mangueira de sucção de água
  • Tubeira Vario Power
  • Mangueira de alta pressão: 6 m
Lavadora de alta pressão K3.98
Áreas de aplicação
  • Áreas ao redor da casa e jardim
  • Fachadas
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Garage
Acessórios opcionais
