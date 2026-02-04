A Lavadora de alta pressão K3.98 é perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, bicicletas, motos, áreas de piscina, jardim e muito mais. Possui alça alongada e rodas que auxiliam o transporte, suporte de acessórios para facilitar a organização. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período. É a única da categoria com sistema de sucção para a aplicação de detergente e acompanha jato leque regulável, que torna o seu uso eficiente, rápido e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água.