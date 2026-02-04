Lavadora de alta pressão K3.98
A Lavadora de Alta Pressão K3.98 é ideal para limpar garagens, veículos, áreas de piscina e jardim. Com motor de indução oferece maior durabilidade economizando até 80% de água e tempo.
A Lavadora de alta pressão K3.98 é perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, bicicletas, motos, áreas de piscina, jardim e muito mais. Possui alça alongada e rodas que auxiliam o transporte, suporte de acessórios para facilitar a organização. Utiliza motor de indução e cabeçote de alumínio, que aumentam a durabilidade do equipamento, garantindo o melhor desempenho em limpezas frequentes e por um longo período. É a única da categoria com sistema de sucção para a aplicação de detergente e acompanha jato leque regulável, que torna o seu uso eficiente, rápido e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água.
Características e benefícios
Alça para transporte
- Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
- Fácil de usar
Design atrativo
- Robustez e durabilidade
- Maior poder de limpeza
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|50
|Pressão (psi/bar)
|1740 / 120
|Vazão de Água (L/h)
|360
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Potência nominal de entrada (W)
|1500
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|12,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|15,9
|Medidas (c x l x a) (mm)
|323 x 409 x 825
Itens inclusos
- Mangueira de sucção de água
- Tubeira Vario Power
- Mangueira de alta pressão: 6 m
Áreas de aplicação
- Áreas ao redor da casa e jardim
- Fachadas
- Para limpeza de motos e scooters
- Garage
