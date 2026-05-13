Do barro na sua bicicleta ao mofo no quintal, a K3 Acqua Jet se adapta a cada desafio. Ela inclui duas lanças especializadas: a Vario Power, que permite regular a pressão com um simples giro para limpar superfícies delicadas ou resistentes, e a Dirt Blaster, com seu jato rotativo de alta potência que remove a sujeira mais incrustada. Além disso, com o espumador incluso, é possível aplicar detergente de forma prática para uma limpeza profunda do seu veículo. Seu design funcional, a mangueira de 6 metros e o sistema de engate rápido tornam o uso e o armazenamento incrivelmente simples.