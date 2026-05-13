Lavadora de alta pressão K3 Acqua Jet 220V
Descubra o poder da limpeza com alta pressão com a Kärcher K3 Acqua Jet. Projetada para oferecer um desempenho excepcional, esta lavadora de alta pressão é a solução perfeita para quem busca resultados impecáveis em casa.
Do barro na sua bicicleta ao mofo no quintal, a K3 Acqua Jet se adapta a cada desafio. Ela inclui duas lanças especializadas: a Vario Power, que permite regular a pressão com um simples giro para limpar superfícies delicadas ou resistentes, e a Dirt Blaster, com seu jato rotativo de alta potência que remove a sujeira mais incrustada. Além disso, com o espumador incluso, é possível aplicar detergente de forma prática para uma limpeza profunda do seu veículo. Seu design funcional, a mangueira de 6 metros e o sistema de engate rápido tornam o uso e o armazenamento incrivelmente simples.
Especificações
Dados técnicos
|Peso sem acessórios (kg)
|5,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|280 x 240 x 782
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