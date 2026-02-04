K4 é uma lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas, de uma forma eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água, e motor de indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade. Acompanha dois tipos de lanças, ideias para o uso em espaços que demandam mais esforço. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira. Lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas. Possui alça e rodas que facilita o transporte, suporte de acessórios facilitando a organização. Mais versatilidade para cada tipo de limpeza, com os dois tipos de lanças. Perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, bicicletas, motos, áreas de piscina, jardim e sujeiras mais incrustadas. Com motor indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade. Proporciona uma limpeza eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e 80% de água.