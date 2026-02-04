Lavadora de alta pressão K4

K4 é uma lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas, de uma forma eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água, e motor de indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade.

Características e benefícios
Alça para transporte
  • Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
  • Fácil de usar
  • Robustez e durabilidade
Design atrativo
  • Robustez e durabilidade
  • Maior poder de limpeza
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Pressão (psi) 1885
Vazão de Água (L/h) 360
Temperatura de alimentação de água (°C) 40
Potência nominal de entrada (W) 1700
Cabo elétrico (m) 5
Colour Amarelo
Peso sem acessórios (kg) 12,9
Peso (com embalagem) (kg) 16,5
Medidas (c x l x a) (mm) 333 x 409 x 825

Itens inclusos

  • Tubeira Vario Power
  • Prolongador
  • Tubeira Turbo
  • Mangueira de alta pressão: 6 m

Equipamento

  • Mangueira de sucção de água
  • Filtro de água micra integrado
Áreas de aplicação
  • Áreas ao redor da casa e jardim
  • Fachadas
  • Para limpeza de motos e scooters
  • Garage
Acessórios opcionais
