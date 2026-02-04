Lavadora de alta pressão K4
K4 é uma lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas, de uma forma eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e até 80% de água, e motor de indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade.
Acompanha dois tipos de lanças, ideias para o uso em espaços que demandam mais esforço. É a única da categoria com sistema de sucção de detergente, para uma limpeza ainda mais completa. Sua alça e rodas que auxiliam no transporte, e o suporte de acessórios facilita a organização. Conta com pistola de alta pressão ergonômica e possui engate rápido para facilitar a conexão com a mangueira.
Características e benefícios
Alça para transporte
- Alça segura e ergonomicamente desenhada para transporte seguro
- Fácil de usar
- Robustez e durabilidade
Design atrativo
- Robustez e durabilidade
- Maior poder de limpeza
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Pressão (psi)
|1885
|Vazão de Água (L/h)
|360
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Potência nominal de entrada (W)
|1700
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|12,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|16,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|333 x 409 x 825
Itens inclusos
- Tubeira Vario Power
- Prolongador
- Tubeira Turbo
- Mangueira de alta pressão: 6 m
Equipamento
- Mangueira de sucção de água
- Filtro de água micra integrado
Áreas de aplicação
- Áreas ao redor da casa e jardim
- Fachadas
- Para limpeza de motos e scooters
- Garage
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
