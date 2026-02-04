Lavadora de alta pressão Kärcher Compacta
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Compacta proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para tarefas do dia-a-dia. É uma máquina ideal para quem busca um equipamento fácil de usar, transportar e armazenar.
A Kärcher Compacta, com pressão de 1.500 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis da sua bike, carro, casa, quintal, garagem, e muito mais. A Lavadora de Alta Pressão acompanha uma Lança de Jato Reto regulável que se adequa ao tipo de limpeza necessária, e um aplicador de detergente que torna a remoção da sujeira ainda mais simples. Tudo isso com economia de tempo e água, ao comparar com o uso de uma mangueira de jardim convencional.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão (psi/mbar)
|máx. 1500 / máx. 103
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 300
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Amarelo
|Peso sem acessórios (kg)
|3
|Peso (com embalagem) (kg)
|4,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|405 x 210 x 200
Itens inclusos
- Aplicador de detergente: 0.3 L
- Tubeira Vario Power
- Mangueira de alta pressão: 3 m
Equipamento
- Aplicação de detergente via: Aplicador de detergente
A Kärcher Compacta é a solução ideal em limpeza, uma Lavadora de Alta Pressão Compacta que se adapta com impressionante eficácia às mais diversas superfícies. Concebida para quem busca uma ferramenta poderosa e portátil para múltiplas necessidades, este equipamento transforma tarefas pesadas em atividades rápidas e satisfatórias, renovando o aspecto de cada canto da sua casa.
No cuidado com o carro, um verdadeiro lava-rápido particular: A Kärcher Compacta brilha na limpeza automotiva, funcionando como um prático lava jato compacto. Com a força da água, ela remove sem esforço a sujeira da estrada e a lama acumulada. Seu grande diferencial é a inclusão de um aplicador de detergente, gerando uma espuma densa, que permite cobrir o veículo com shampoo automotivo, preparando a superfície para um enxágue que revela o brilho da pintura.
Para muros e fachadas, o fim da sujeira incrustada: A ação do tempo e a poluição deixam marcas que a Lavadora de Alta Pressão Kärcher remove com maestria. Seu jato preciso e potente é capaz de eliminar lodo, mofo e aquela sujeira escura, devolvendo a cor e a vida às superfícies verticais da sua propriedade com a eficiência que só uma lavadora de qualidade oferece.
Calçadas, quintais e áreas de lazer como novos> Pisos externos acumulam sujeira que os deixam envelhecidos e escorregadios. A força da água pressurizada varre essa camada de impurezas com uma facilidade surpreendente. Com a Lavadora Compacta a limpeza de calçadas, pátios e áreas de piscina deixa de ser uma tarefa exaustiva, tornando-se um processo rápido que melhora a estética e a segurança do local.
Dentro e ao redor de casa, a praticidade continua: Sua aplicação não para por aí. A Lavadora de Alta Pressão Compacta é ideal para a limpeza de grades, portões, móveis de jardim e bicicletas. Sua facilidade de manuseio permite que você leve a potência da limpeza para onde for necessário.
Além disso, a Lavadora Kärcher Compacta gera uma economia de até 80% de água quando comparada a uma mangueira de jardim tradicional. O segredo está na tecnologia de alta pressão, que utiliza a força e a velocidade de um jato d'água concentrado, em vez do grande volume, para desintegrar e remover a sujeira com máxima eficácia. Na prática, isso significa realizar a mesma limpeza em menos tempo e com um consumo de água drasticamente menor, o que não só gera um impacto positivo direto na sua conta de água, mas também representa uma escolha consciente e sustentável, alinhando a limpeza impecável à responsabilidade ambiental.
Em suma, a Kärcher Compacta se estabelece como um centro de limpeza multifuncional com alto benefício e baixo custo. A capacidade de transitar com excelência entre a performance necessária para lavar um carro e a robustez exigida para renovar uma calçada é o que a torna uma ferramenta indispensável para quem valoriza um ambiente limpo e bem cuidado.