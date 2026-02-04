A OC 3 é uma lavadora portátil e versátil, ideal para diversas situações, como campings, atividades ao ar livre, e limpeza de equipamentos esportivos e animais de estimação. Seu display de LED exibe informações sobre o nível da bateria, e a mangueira flexível de 1,8 metros oferece liberdade de movimento durante a limpeza. A baixa pressão de 72 psi é eficiente, suave e adequada para superfícies sensíveis, permitindo uma limpeza cuidadosa, sem danificar os itens. O dispositivo vem com acessórios específicos para cada tipo de limpeza, como o bocal padrão com jato plano e o bico cônico spray para áreas sensíveis, como patas de pets. Com um tanque dobrável de 8 litros, a OC 3 é compacta, facilitando o armazenamento e transporte. A bateria de lítio integrada oferece até 15 minutos de autonomia e recarrega em 2 horas, através de uma tomada USB tipo C, permitindo carregamento em carros ou powerbanks. Além disso, seu uso é simples e prático, não sendo necessário ter acesso a uma torneira, já que o depósito de água pode ser facilmente preenchido. A OC 3 é perfeita para quem busca uma limpeza eficiente e conveniente, em qualquer lugar e a qualquer momento.