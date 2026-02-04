Limpador Externo Móvel OC 3 Foldable

A Lavadora Kärcher OC 3 é compacta e ideal para limpeza móvel. Com bateria de lítio e tanque dobrável, oferece praticidade e pode ser usada em qualquer lugar, sem necessidade de torneira.

A OC 3 é uma lavadora portátil e versátil, ideal para diversas situações, como campings, atividades ao ar livre, e limpeza de equipamentos esportivos e animais de estimação. Seu display de LED exibe informações sobre o nível da bateria, e a mangueira flexível de 1,8 metros oferece liberdade de movimento durante a limpeza. A baixa pressão de 72 psi é eficiente, suave e adequada para superfícies sensíveis, permitindo uma limpeza cuidadosa, sem danificar os itens. O dispositivo vem com acessórios específicos para cada tipo de limpeza, como o bocal padrão com jato plano e o bico cônico spray para áreas sensíveis, como patas de pets. Com um tanque dobrável de 8 litros, a OC 3 é compacta, facilitando o armazenamento e transporte. A bateria de lítio integrada oferece até 15 minutos de autonomia e recarrega em 2 horas, através de uma tomada USB tipo C, permitindo carregamento em carros ou powerbanks. Além disso, seu uso é simples e prático, não sendo necessário ter acesso a uma torneira, já que o depósito de água pode ser facilmente preenchido. A OC 3 é perfeita para quem busca uma limpeza eficiente e conveniente, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Especificações

Dados técnicos

Pressão (psi) máx. 72
Vazão de Água (L/h) mín. 2 - máx. 120
Aparelho com bateria
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio
Autonomia (min) aprox. 15
Tempo de carga (min) 135
Colour cinza
Peso sem acessórios (kg) 2,2
Peso (com embalagem) (kg) 3,2
Medidas (c x l x a) (mm) 305 x 298 x 271

Itens inclusos

  • Bateria de íons de lítio

Equipamento

  • Volume do tanque de água: 8 L
  • Comprimento da mangueira: 1.8 m
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.