Lavadora de alta pressão Pratica Black 127V

A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Prática Black é a solução perfeita para limpeza rápida e fácil no dia a dia. Compacta e eficiente, essa lavadora de alta pressão oferece praticidade e agilidade na hora de limpar, sendo ideal para uso doméstico.

Com a Kärcher Prática Black e seus 1500 psi de pressão, a sujeira não tem chance! Ideal para limpar sua bike, carro, casa e quintal, ela remove até as sujeiras mais difíceis com facilidade. A lança de jato regulável e o aplicador de detergente facilitam a limpeza, economizando tempo e água.

Especificações

Dados técnicos

Pressão (psi/bar) máx. 1500 / máx. 103
Vazão de Água (L/h) máx. 300
Cabo elétrico (m) 5
Peso sem acessórios (kg) 3
Peso (com embalagem) (kg) 4,6
Medidas (c x l x a) (mm) 405 x 210 x 200

Itens inclusos

  • Aplicador de detergente: 0.3 L
  • Tubeira Vario Power
  • Mangueira de alta pressão: 3 m

Equipamento

  • Aplicação de detergente via: Aplicador de detergente
Lavadora de alta pressão Pratica Black 127V
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