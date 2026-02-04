A Limpadora de Piso FC 7 coleta a sujeira diária seca e úmida em uma única etapa. Não há mais necessidade de aspirar antes de limpar, o que economiza metade do tempo. Sua tecnologia de quatro rolos com rotação contrária permite uma limpeza rápida e eficaz com alta remoção de sujeira enquanto desliza suavemente pelos pisos. Até o cabelo é recolhido sem problemas graças ao filtro de cabelo. Os pisos são até 20% mais limpos do que com esfregões convencionais, até a borda. O incômodo de arrastar um balde é coisa do passado, pois o limpador de piso tem um tanque de água limpa e um tanque de água suja. Também não há mais contato com a sujeira, pois os rolos são constantemente molhados com água fresca e a água suja acaba diretamente no tanque de água suja. O volume de água e a velocidade de rotação dos rolos podem ser ajustados em dois modos de limpeza para combinar com o piso. Há também uma função de impulso para combater a sujeira incrustrada. A autonomia da bateria é de 45 minutos, suficiente para limpar uma área de cerca de 135 m². O dispositivo é adequado para todos os pisos como azulejos, parquet, laminado, PVC e vinil.