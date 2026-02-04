Limpadora de Piso FC 7

Nunca aspire antes de limpar novamente: O limpador de piso FC 7 remove todos os tipos de sujeira seca e úmida do dia a dia em uma única etapa. Desta forma, economiza até metade do tempo.

A Limpadora de Piso FC 7 coleta a sujeira diária seca e úmida em uma única etapa. Não há mais necessidade de aspirar antes de limpar, o que economiza metade do tempo. Sua tecnologia de quatro rolos com rotação contrária permite uma limpeza rápida e eficaz com alta remoção de sujeira enquanto desliza suavemente pelos pisos. Até o cabelo é recolhido sem problemas graças ao filtro de cabelo. Os pisos são até 20% mais limpos do que com esfregões convencionais, até a borda. O incômodo de arrastar um balde é coisa do passado, pois o limpador de piso tem um tanque de água limpa e um tanque de água suja. Também não há mais contato com a sujeira, pois os rolos são constantemente molhados com água fresca e a água suja acaba diretamente no tanque de água suja. O volume de água e a velocidade de rotação dos rolos podem ser ajustados em dois modos de limpeza para combinar com o piso. Há também uma função de impulso para combater a sujeira incrustrada. A autonomia da bateria é de 45 minutos, suficiente para limpar uma área de cerca de 135 m². O dispositivo é adequado para todos os pisos como azulejos, parquet, laminado, PVC e vinil.

Especificações

Dados técnicos

Desempenho por carga de bateria (m²) aprox. 135
Capacidade do depósito de água limpa (mL) 400
Capacidade do depósito de água suja (mL) 200
Tensão (V) 127 / 220
Frequência (Hz) 60
Largura útil do rolo (mm) 300
Tempo de secagem do piso (min) aprox. 2
Voltagem da bateria (V) 25
Autonomia (min) aprox. 45
Tempo de carga (h) 4
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio
Peso sem acessórios (kg) 4,3
Peso (com embalagem) (kg) 8
Medidas (c x l x a) (mm) 310 x 230 x 1210

Itens inclusos

  • Rolo Universal: 4 peç
  • Estação de limpeza e estacionamento
  • Carregador de baterias
  • Escova de limpeza

Equipamento

  • Velocidade de rotação do rolo e volume de água ajustáveis
  • Sistema de dois tanques
