Limpadora de Piso FC 7
Nunca aspire antes de limpar novamente: O limpador de piso FC 7 remove todos os tipos de sujeira seca e úmida do dia a dia em uma única etapa. Desta forma, economiza até metade do tempo.
A Limpadora de Piso FC 7 coleta a sujeira diária seca e úmida em uma única etapa. Não há mais necessidade de aspirar antes de limpar, o que economiza metade do tempo. Sua tecnologia de quatro rolos com rotação contrária permite uma limpeza rápida e eficaz com alta remoção de sujeira enquanto desliza suavemente pelos pisos. Até o cabelo é recolhido sem problemas graças ao filtro de cabelo. Os pisos são até 20% mais limpos do que com esfregões convencionais, até a borda. O incômodo de arrastar um balde é coisa do passado, pois o limpador de piso tem um tanque de água limpa e um tanque de água suja. Também não há mais contato com a sujeira, pois os rolos são constantemente molhados com água fresca e a água suja acaba diretamente no tanque de água suja. O volume de água e a velocidade de rotação dos rolos podem ser ajustados em dois modos de limpeza para combinar com o piso. Há também uma função de impulso para combater a sujeira incrustrada. A autonomia da bateria é de 45 minutos, suficiente para limpar uma área de cerca de 135 m². O dispositivo é adequado para todos os pisos como azulejos, parquet, laminado, PVC e vinil.
Especificações
Dados técnicos
|Desempenho por carga de bateria (m²)
|aprox. 135
|Capacidade do depósito de água limpa (mL)
|400
|Capacidade do depósito de água suja (mL)
|200
|Tensão (V)
|127 / 220
|Frequência (Hz)
|60
|Largura útil do rolo (mm)
|300
|Tempo de secagem do piso (min)
|aprox. 2
|Voltagem da bateria (V)
|25
|Autonomia (min)
|aprox. 45
|Tempo de carga (h)
|4
|Tipo de Bateria
|Bateria de íons de lítio
|Peso sem acessórios (kg)
|4,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|310 x 230 x 1210
Itens inclusos
- Rolo Universal: 4 peç
- Estação de limpeza e estacionamento
- Carregador de baterias
- Escova de limpeza
Equipamento
- Velocidade de rotação do rolo e volume de água ajustáveis
- Sistema de dois tanques
