acessório de jateamento molhado sem controle de fluxo (bicos não incluídos)

Remoção de tinta, ferrugem e crostas facilitada: Kärcher acessório de jateamento molhado com controle de fluxo para somar jateamento abrasivo ao jato de alta pressão. Sem controle de fluxo.

O Acessório de Jateamento Úmido Kärcher sem controle de fluxo torna a remoção de tinta, ferrugem e incrustações fácil. Adiciona abrasivo ao jato HP e é encaixado na lança (substitui o bico HP).

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 3,4
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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