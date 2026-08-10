A bateria Kärcher Battery Power+ 36 V de 7.5 Ah combina alta performance e impressionante autonomia. Protegida por uma carcaça ultra-robusta, resistente a impacto e com proteção IPX5, é ideal para a plataforma de 36 V. Possui mecanismos internos de proteção (monitoramento de tensão e sobrecorrente) e gerenciamento térmico eficiente para garantir a máxima potência de forma segura. A Tecnologia Real Time inovadora permite ler precisamente a autonomia restante, tempo de carga e nível no display LCD, otimizando o trabalho.