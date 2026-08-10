Battery Power+ 36/75

Bateria Li-Ion 36V/7.5 Ah: Longa autonomia e potência máxima. Tecnologia Real Time (LCD) e proteção total contra sobrecarga.

A bateria Kärcher Battery Power+ 36 V de 7.5 Ah combina alta performance e impressionante autonomia. Protegida por uma carcaça ultra-robusta, resistente a impacto e com proteção IPX5, é ideal para a plataforma de 36 V. Possui mecanismos internos de proteção (monitoramento de tensão e sobrecorrente) e gerenciamento térmico eficiente para garantir a máxima potência de forma segura. A Tecnologia Real Time inovadora permite ler precisamente a autonomia restante, tempo de carga e nível no display LCD, otimizando o trabalho.

Características e benefícios
Battery Power+ 36/75: Tecnologia Inovadora em Tempo Real
Tecnologia Inovadora em Tempo Real
O display LCD integrado mostra o tempo restante de funcionamento, o tempo de carregamento e o estado da carga em todos os momentos.
Battery Power+ 36/75: Robustez extrema
Robustez extrema
Os invólucros da bateria Kärcher são extremamente resistentes a choques. Carcaça feita de plástico robusto e durável
Battery Power+ 36/75: Plataforma de bateria de energia de bateria 36 V Kärcher
Plataforma de bateria de energia de bateria 36 V Kärcher
Para uso em todos os dispositivos de plataforma de bateria de 36 V Kärcher Battery Power. Para uso em todos os dispositivos de plataforma de bateria 36 V Kärcher Battery Power +.
Células de íon-lítio poderosas
  • A bateria de íon de lítio garante energia consistente, evitando autodescarga e efeito de memória.
Classificação IPX5 – protegido contra jatos de água de todas as direções
  • Proteção confiável durante trabalhos que utilizam jatos de água.
Segurança
  • Proteção a sobretensão e subtensão
  • Protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda.
Especificações

Dados técnicos

Plataforma a bateria Plataforma de bateria de 36 V
Tipo de Bateria Bateria de reposição de íon-lítio
Tensão (V) 36
Capacidade (Ah) 7,5
Energia (Wh) 270
Cor Antracite
Peso (kg) 2
Peso (com embalagem) (kg) 2,3
Medidas (c x l x a) (mm) 167 x 88 x 118
Battery Power+ 36/75
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha