Battery Power+ 36/75
Bateria Li-Ion 36V/7.5 Ah: Longa autonomia e potência máxima. Tecnologia Real Time (LCD) e proteção total contra sobrecarga.
A bateria Kärcher Battery Power+ 36 V de 7.5 Ah combina alta performance e impressionante autonomia. Protegida por uma carcaça ultra-robusta, resistente a impacto e com proteção IPX5, é ideal para a plataforma de 36 V. Possui mecanismos internos de proteção (monitoramento de tensão e sobrecorrente) e gerenciamento térmico eficiente para garantir a máxima potência de forma segura. A Tecnologia Real Time inovadora permite ler precisamente a autonomia restante, tempo de carga e nível no display LCD, otimizando o trabalho.
Características e benefícios
Tecnologia Inovadora em Tempo RealO display LCD integrado mostra o tempo restante de funcionamento, o tempo de carregamento e o estado da carga em todos os momentos.
Robustez extremaOs invólucros da bateria Kärcher são extremamente resistentes a choques. Carcaça feita de plástico robusto e durável
Plataforma de bateria de energia de bateria 36 V KärcherPara uso em todos os dispositivos de plataforma de bateria de 36 V Kärcher Battery Power. Para uso em todos os dispositivos de plataforma de bateria 36 V Kärcher Battery Power +.
Células de íon-lítio poderosas
- A bateria de íon de lítio garante energia consistente, evitando autodescarga e efeito de memória.
Classificação IPX5 – protegido contra jatos de água de todas as direções
- Proteção confiável durante trabalhos que utilizam jatos de água.
Segurança
- Proteção a sobretensão e subtensão
- Protege a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda.
Especificações
Dados técnicos
|Plataforma a bateria
|Plataforma de bateria de 36 V
|Tipo de Bateria
|Bateria de reposição de íon-lítio
|Tensão (V)
|36
|Capacidade (Ah)
|7,5
|Energia (Wh)
|270
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|2
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|167 x 88 x 118