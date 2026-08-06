Bico rotativo para limpeza de tubulação, R 1/8" / 65
Rotativo Bico de limpeza de tubulação com fio interno e four rotativo jatos para limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.
Bico rotativo de limpeza de tubulação com rosca interna para limpeza ecológica de drenos e tubulações entupidas.
Características e benefícios
O bico gira em seu próprio eixo com quatro jatos laterais
- Limpeza absolutamente uniforme.
Conexão: 1/8"
- Compatível com mangueiras de limpeza de tubos.
Estilo de construção compacto com 16 mm de diâmetro externo
- Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro (mm)
|16
|Tamanho do bico ( )
|50
|Chassi removível
|R 1/8"