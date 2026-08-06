Bico rotativo para limpeza de tubulação, R 1/8" / 65

Rotativo Bico de limpeza de tubulação com fio interno e four rotativo jatos para limpeza ecológica de drenos entupidos e tubulações.

Bico rotativo de limpeza de tubulação com rosca interna para limpeza ecológica de drenos e tubulações entupidas.

Características e benefícios
O bico gira em seu próprio eixo com quatro jatos laterais
  • Limpeza absolutamente uniforme.
Conexão: 1/8"
  • Compatível com mangueiras de limpeza de tubos.
Estilo de construção compacto com 16 mm de diâmetro externo
  • Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
Especificações

Dados técnicos

Diâmetro (mm) 16
Tamanho do bico ( ) 50
Chassi removível R 1/8"
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Produtos Descontinuados