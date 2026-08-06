Bico triplo, 036
Bico triplo com troca manual de bico. conveniente ajuste de spray. Para lavadora de alta pressão com injetor; jato em leque de baixa pressão para remoção e aplicação de detergente. Conector M 18x1.5.
Bico Triplo (M 18 x 1.5): Robusto e não entope. Troca manual entre jato pontual HP (0∘), jato plano HP (25∘) e jato plano BP (40∘) para aplicação de detergente (máquinas com injetor).
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Tamanho do bico ( )
|36
|temperatura (°C)
|máx. 80
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
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