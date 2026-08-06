Bico turbo, Grande, 050
O jateador de sujeira com jato fino rotativo oferece 10 vezes melhor desempenho de limpeza. Bico de cerâmica e anel do mancal para uma de comprimento vida útil. Maiores dados: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
O Bico Turbo com jato pontual rotativo oferece 10 vezes melhor desempenho de limpeza. Possui bico e anel de cerâmica para longa vida útil (máx. 300 bar/85∘C).
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Pressão (bar)
|máx. 300
|temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamanho do bico (mm)
|50
|Size
|Grande
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5