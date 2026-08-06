A Luz de Trabalho LED Kärcher é a solução ideal para condições de pouca luz (construção, agricultura). Com 170 luˊmens, ilumina o local de trabalho, melhorando a visibilidade por até cinco horas. É leve, estanque e de fácil montagem direta na lança da pistola EASY!Force, garantindo um resultado de limpeza superior e seguro.