Bocal com luz de LED
Luz de LED (170 lúmens): Iluminação potente e leve para lança EASY!Force. Melhora a visibilidade por até 5 horas em locais com pouca luz.
A Luz de Trabalho LED Kärcher é a solução ideal para condições de pouca luz (construção, agricultura). Com 170 luˊmens, ilumina o local de trabalho, melhorando a visibilidade por até cinco horas. É leve, estanque e de fácil montagem direta na lança da pistola EASY!Force, garantindo um resultado de limpeza superior e seguro.
Características e benefícios
Versão estanque (ou à prova d'água)
- Desenvolvido para uso com lavadoras de alta pressão.
- Montagem simples na tubeira de pulverização da pistola de alta pressão EASY!Force.
Tecnologia LED potente
- Design leve e longos tempos de operação.
- Saída de luz de mais de 170 lúmens.
Especificações
Dados técnicos
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
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Áreas de aplicação
- Para limpeza de alta pressão em condições de pouca iluminação, especialmente para o setor agrícola e de construção.
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