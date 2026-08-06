Bocal com luz de LED

Luz de LED (170 lúmens): Iluminação potente e leve para lança EASY!Force. Melhora a visibilidade por até 5 horas em locais com pouca luz.

A Luz de Trabalho LED Kärcher é a solução ideal para condições de pouca luz (construção, agricultura). Com 170 luˊmens, ilumina o local de trabalho, melhorando a visibilidade por até cinco horas. É leve, estanque e de fácil montagem direta na lança da pistola EASY!Force, garantindo um resultado de limpeza superior e seguro.

Características e benefícios
Versão estanque (ou à prova d'água)
  • Desenvolvido para uso com lavadoras de alta pressão.
  • Montagem simples na tubeira de pulverização da pistola de alta pressão EASY!Force.
Tecnologia LED potente
  • Design leve e longos tempos de operação.
  • Saída de luz de mais de 170 lúmens.
Especificações

Dados técnicos

Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Para limpeza de alta pressão em condições de pouca iluminação, especialmente para o setor agrícola e de construção.
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.