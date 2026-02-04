Bocal Power Turbo

Bocal de aspiração de acionamento a ar. Ideal para carpetes altos e para pelos de animais. Para limpeza intensiva, minuciosa e higiênica.

Bocal ideal para aspiração de tapetes e pelos de animais, por exemplo, cães e gatos, etc O bocal de alimentação é accionado por turbo o ar a partir do aspirador de pó. O poder de limpeza é consideravelmente melhorada pela acção da escova rotativa. Sujeira sentado no fundo das fibras é voltado para cima e eficientemente removidos. Para limpeza intensiva, completa e higiênica. Indicado para aspiradores VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600

Características e benefícios
escova para limpeza
  • escova de limpeza para succionar poeiras assentadas no fundo do tapete.
  • capta pelos de animais com eficiência
  • capta de forma eficaz as sujeiras de tapetes com cerdas altas
Especificações

Dados técnicos

Quantidade (peç) 1
Largura nominal padrão (mm) 35
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,6
Peso (com embalagem) (kg) 0,8
Medidas (c x l x a) (mm) 280 x 250 x 92
Máquinas compatíveis
Áreas de aplicação
  • Alfombras
  • Carpetes