Bocal Power Turbo
Bocal de aspiração de acionamento a ar. Ideal para carpetes altos e para pelos de animais. Para limpeza intensiva, minuciosa e higiênica.
Bocal ideal para aspiração de tapetes e pelos de animais, por exemplo, cães e gatos, etc O bocal de alimentação é accionado por turbo o ar a partir do aspirador de pó. O poder de limpeza é consideravelmente melhorada pela acção da escova rotativa. Sujeira sentado no fundo das fibras é voltado para cima e eficientemente removidos. Para limpeza intensiva, completa e higiênica. Indicado para aspiradores VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600
Características e benefícios
escova para limpeza
- escova de limpeza para succionar poeiras assentadas no fundo do tapete.
- capta pelos de animais com eficiência
- capta de forma eficaz as sujeiras de tapetes com cerdas altas
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Largura nominal padrão (mm)
|35
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|280 x 250 x 92
Áreas de aplicação
- Alfombras
- Carpetes