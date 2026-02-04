Bocal ideal para aspiração de tapetes e pelos de animais, por exemplo, cães e gatos, etc O bocal de alimentação é accionado por turbo o ar a partir do aspirador de pó. O poder de limpeza é consideravelmente melhorada pela acção da escova rotativa. Sujeira sentado no fundo das fibras é voltado para cima e eficientemente removidos. Para limpeza intensiva, completa e higiênica. Indicado para aspiradores VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600