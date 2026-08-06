Conduta de tubos flexíveis TR limpeza do
Mangueira HP Limpeza de Tubos 10 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8).
Mangueira HP Flexível 10 m (DN 6): Para limpeza de tubos (até 220 bar). Conexão roscada R 1/8.
Características e benefícios
Mangueira de alta pressão muito flexível com revestimento externo de borracha e trança de aço
- Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
- Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
- Resistente à pressão até 250 bar.
Conexão: 1/8"
- Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Comprimento (m)
|10
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,9
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