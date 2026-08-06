Conduta de tubos flexíveis TR limpeza do

Mangueira HP Limpeza de Tubos 30 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8). Máximo alcance.

Mangueira HP Flexível 30 m (DN 6): Para limpeza de tubos (até 220 bar). Conexão roscada R 1/8.

Características e benefícios
Mangueira de alta pressão muito flexível com revestimento externo de borracha e trança de aço
  • Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
  • Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
  • Resistente à pressão até 250 bar.
Conexão: 1/8"
  • Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 250
Rosca de conexão EASY!Lock
Comprimento (m) 30
Peso (com embalagem) (kg) 4,9
Máquinas compatíveis
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