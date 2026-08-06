O conjunto inclui uma mangueira flexível de 1 1/4" plana e uma braçadeira de aço inoxidável (30-40 mm) com parafuso de asa para a conexão sem ferramentas. O conjunto de mangueiras de tecido da Kärcher é recomendado para uso com bombas submersíveis de água limpa e suja. É a solução ideal para a remoção de grandes volumes de água, p. ex., em caso de inundação. A mangueira de 10 metros de comprimento pode ser enrolada plana e armazenada de forma a poupar espaço. A pressão máxima de funcionamento é de 5 bar.