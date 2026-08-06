Conjunto de mangueira de tecido
Conjunto de mangueira de economia de espaço com uma mangueira de tecido flexível, incluindo braçadeira de aço inoxidável para conexão a bombas submersíveis. Ideal como mangueira de alimentação para remoção de água em caso de inundação.
O conjunto inclui uma mangueira flexível de 1 1/4" plana e uma braçadeira de aço inoxidável (30-40 mm) com parafuso de asa para a conexão sem ferramentas. O conjunto de mangueiras de tecido da Kärcher é recomendado para uso com bombas submersíveis de água limpa e suja. É a solução ideal para a remoção de grandes volumes de água, p. ex., em caso de inundação. A mangueira de 10 metros de comprimento pode ser enrolada plana e armazenada de forma a poupar espaço. A pressão máxima de funcionamento é de 5 bar.
Características e benefícios
Mangueira plana flexívelArmazenamento compacto e economizador de espaço.
1 1/4" mangueira de drenagemMaior diâmetro para maior fluxo.
Inclui braçadeira de mangueira de aço inoxidável com parafuso de asaConexão sem ferramentas.
Especificações
Dados técnicos
|Diâmetro
|1 1/4''
|Comprimento da mangueira (m)
|10
|Cor
|Antracite
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|260 x 260 x 55
Áreas de aplicação
- Bombear água de lagos de jardim
- Uso em caso de enchentes