Conjunto de mangueira de tecido

Conjunto de mangueira de economia de espaço com uma mangueira de tecido flexível, incluindo braçadeira de aço inoxidável para conexão a bombas submersíveis. Ideal como mangueira de alimentação para remoção de água em caso de inundação.

O conjunto inclui uma mangueira flexível de 1 1/4" plana e uma braçadeira de aço inoxidável (30-40 mm) com parafuso de asa para a conexão sem ferramentas. O conjunto de mangueiras de tecido da Kärcher é recomendado para uso com bombas submersíveis de água limpa e suja. É a solução ideal para a remoção de grandes volumes de água, p. ex., em caso de inundação. A mangueira de 10 metros de comprimento pode ser enrolada plana e armazenada de forma a poupar espaço. A pressão máxima de funcionamento é de 5 bar.

Características e benefícios
Conjunto de mangueira de tecido: Mangueira plana flexível
Mangueira plana flexível
Armazenamento compacto e economizador de espaço.
Conjunto de mangueira de tecido: 1 1/4" mangueira de drenagem
1 1/4" mangueira de drenagem
Maior diâmetro para maior fluxo.
Conjunto de mangueira de tecido: Inclui braçadeira de mangueira de aço inoxidável com parafuso de asa
Inclui braçadeira de mangueira de aço inoxidável com parafuso de asa
Conexão sem ferramentas.
Especificações

Dados técnicos

Diâmetro 1 1/4''
Comprimento da mangueira (m) 10
Cor Antracite
Peso (kg) 1,2
Peso (com embalagem) (kg) 1,3
Medidas (c x l x a) (mm) 260 x 260 x 55
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Bombear água de lagos de jardim
  • Uso em caso de enchentes