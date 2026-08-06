Copo lança de espuma Basic 3, 900 L/h - 2500 L/h
Lança de Espuma Basic 3: Durável. Reduz consumo de detergente em 50% com espuma ideal (900-2500 L/h).
A Lança de Espuma Basic 3 é simples, durável e de alta qualidade (corpo em latão robusto). Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h), ela reduz o consumo de detergente em até 50% (com RM 838) mantendo uma qualidade de espuma impressionante. O recipiente é estável e ergonômico (fácil enchimento) e a dosagem em 3 estágios previne ajustes não intencionais, garantindo longa vida útil.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|900 - 2500
|Tamanho do bico ( )
|38
|Pressão Máxima (bar)
|300
|Dosagem (%)
|1 - 2 - 4
|Reservatório (L)
|1
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,8
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