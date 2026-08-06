Copo lança de espuma Basic 3, 900 L/h - 2500 L/h

Lança de Espuma Basic 3: Durável. Reduz consumo de detergente em 50% com espuma ideal (900-2500 L/h).

A Lança de Espuma Basic 3 é simples, durável e de alta qualidade (corpo em latão robusto). Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h), ela reduz o consumo de detergente em até 50% (com RM 838) mantendo uma qualidade de espuma impressionante. O recipiente é estável e ergonômico (fácil enchimento) e a dosagem em 3 estágios previne ajustes não intencionais, garantindo longa vida útil.

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) 900 - 2500
Tamanho do bico ( ) 38
Pressão Máxima (bar) 300
Dosagem (%) 1 - 2 - 4
Reservatório (L) 1
temperatura (°C) máx. 60
Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,8
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