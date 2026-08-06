A Lança de Espuma Basic 3 é simples, durável e de alta qualidade (corpo em latão robusto). Para lavadoras com Servo Control (900 a 2500 L/h), ela reduz o consumo de detergente em até 50% (com RM 838) mantendo uma qualidade de espuma impressionante. O recipiente é estável e ergonômico (fácil enchimento) e a dosagem em 3 estágios previne ajustes não intencionais, garantindo longa vida útil.