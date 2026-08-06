Enrolador de mangueira automático, aço inox, 40 m
Enroladores Automáticos Inox: Máxima segurança e conveniência para mangueiras HP (ex: 40 m,400 bar). Estrutura em aço inoxidável.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|40
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Peso (com embalagem) (kg)
|52
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
Máquinas compatíveis
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