Enrolador de mangueira automático, aço inox, incl. suporte basculante, 20 m

Carretel de mangueira automático em aço inox. Com suporte giratório. Adequado a mangueira de alta pressão de 20 m.

Enrolador de Mangueira Automático (Aço Inoxidável): Com suporte giratório. Para mangueira HP de 20 m.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 20
temperatura (°C) máx. 150
Pressão Máxima (bar) 200
Peso (com embalagem) (kg) 17,1

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
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