Enrolador de mangueira automático, aço inox, incl. suporte basculante, 20 m
Carretel de mangueira automático em aço inox. Com suporte giratório. Adequado a mangueira de alta pressão de 20 m.
Enrolador de Mangueira Automático (Aço Inoxidável): Com suporte giratório. Para mangueira HP de 20 m.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|20
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Pressão Máxima (bar)
|200
|Peso (com embalagem) (kg)
|17,1
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
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