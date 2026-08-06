Enrolador de mangueira automático, pintado, 20 m

Carretel de mangueira automático em plástico resistente. Colchetes em aço pintado. Adequado para mangueira de alta pressão de 20 m .

Enrolador de Mangueira Automático (Plástico Durável): Suporte de aço pintado. Para mangueira HP de 20 m.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 20
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 250
Cor M22 x 1,5
Peso (com embalagem) (kg) 11,2

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
Máquinas compatíveis
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Produtos Descontinuados
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