Enrolador de mangueira automático, pintado, 20 m
Carretel de mangueira automático em plástico resistente. Colchetes em aço pintado. Adequado para mangueira de alta pressão de 20 m .
Enrolador de Mangueira Automático (Plástico Durável): Suporte de aço pintado. Para mangueira HP de 20 m.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|20
|temperatura (°C)
|máx. 155
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|11,2
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.