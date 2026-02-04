Filtro de água
O filtro de água protege as lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira de água suja.
O filtro de água protege as bombas de lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira de água suja. O filtro prolonga a vida útil da lavadora de alta pressão. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.
Características e benefícios
Protege a bomba de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada
- Aumenta a vida útil da lavadora de alta pressão
Filtro de água
- Conteúdo sempre visível.
Fácil remoção de partículas de sujeira
- lavável
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|Antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|117 x 50 x 50
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Fornece proteção para a bomba submersível contra partículas de sujeira grossa.