Filtro de água

O filtro de água protege as lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira de água suja.

O filtro de água protege as bombas de lavadoras de alta pressão contra partículas de sujeira de água suja. O filtro prolonga a vida útil da lavadora de alta pressão. Adequado para todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.

Características e benefícios
Protege a bomba de alta pressão contra partículas de sujeira de água contaminada
  • Aumenta a vida útil da lavadora de alta pressão
Filtro de água
  • Conteúdo sempre visível.
Fácil remoção de partículas de sujeira
  • lavável
Especificações

Dados técnicos

Colour Antracite
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,1
Medidas (c x l x a) (mm) 117 x 50 x 50
Áreas de aplicação
  • Fornece proteção para a bomba submersível contra partículas de sujeira grossa.