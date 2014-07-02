FILTRO SANFONADO
Filtro de papel de pregas planas (classe de pó M) adequado para NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M e NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
O Filtro Plano Dry (fibra de celulose) é adequado para todos os modelos NT Tact e Ap de motor único. Possui grau de separação de 99.9% e certificações Classes L e M. Ideal para pó fino e sujeira grossa seca. Rótulo verde.
Características e benefícios
Feito de material de fibra de celulose
- Muito econômico para manter.
Especificações
Dados técnicos
|Eletricamente condutor (peç)
|1
|Classe de pó
|L / M
|Cor
|Branco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|140 x 57 x 240
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Áreas de aplicação
- Para aspiração de pó seco e sujeira grossa (codificação de cor verde)
- Certificado para classes de poeira M e L