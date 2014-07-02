FILTRO SANFONADO

Filtro de papel de pregas planas (classe de pó M) adequado para NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M e NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

O Filtro Plano Dry (fibra de celulose) é adequado para todos os modelos NT Tact e Ap de motor único. Possui grau de separação de 99.9% e certificações Classes L e M. Ideal para pó fino e sujeira grossa seca. Rótulo verde.

Características e benefícios
Feito de material de fibra de celulose
  • Muito econômico para manter.
Especificações

Dados técnicos

Eletricamente condutor (peç) 1
Classe de pó L / M
Cor Branco
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 140 x 57 x 240
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Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Para aspiração de pó seco e sujeira grossa (codificação de cor verde)
  • Certificado para classes de poeira M e L