O acessório inovador da escova de lavagem feito de microfibra macia é anexado ao disco da escova com um gancho-fixador e loop e pode ser lavado separadamente em uma máquina de lavar a até 60 °C. O acessório intercambiável Car & Bike para a escova de lavagem rotativa WB 120 é adequado para a limpeza particularmente suave de carros e motos. O acessório também é compatível com o modelo anterior, o pincel WB 100.