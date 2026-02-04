Fixação universal intercambiáve ​​& bicicleta para WB 120 e WB 100

Perfeito para a limpeza de carros e motos: A escova de lavagem de microfibra acessório intercambiável Car & Bike para a escova de lavagem rotativa.

O acessório inovador da escova de lavagem feito de microfibra macia é anexado ao disco da escova com um gancho-fixador e loop e pode ser lavado separadamente em uma máquina de lavar a até 60 °C. O acessório intercambiável Car & Bike para a escova de lavagem rotativa WB 120 é adequado para a limpeza particularmente suave de carros e motos. O acessório também é compatível com o modelo anterior, o pincel WB 100.

Características e benefícios
Acessório de microfibra inovador com fixador de gancho e laço
  • O primeiro acessório têxtil substituível e lavável para uma escova de lavagem de pressão rotativa.
Limpeza particularmente suave
  • Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
removível e lavável
  • Lavável à máquina até 60 C.
Acessórios opcionais
  • Mais versatilidade para a escova de lavagem rotativa.
compatibilidade
  • Pode ser usado com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Especificações

Dados técnicos

Têxtil de composição de fibra 75% poliéster, 25% poliamida
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 153 x 153 x 39
Videos
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters