Fixação universal intercambiáve & bicicleta para WB 120 e WB 100
Perfeito para a limpeza de carros e motos: A escova de lavagem de microfibra acessório intercambiável Car & Bike para a escova de lavagem rotativa.
O acessório inovador da escova de lavagem feito de microfibra macia é anexado ao disco da escova com um gancho-fixador e loop e pode ser lavado separadamente em uma máquina de lavar a até 60 °C. O acessório intercambiável Car & Bike para a escova de lavagem rotativa WB 120 é adequado para a limpeza particularmente suave de carros e motos. O acessório também é compatível com o modelo anterior, o pincel WB 100.
Características e benefícios
Acessório de microfibra inovador com fixador de gancho e laço
- O primeiro acessório têxtil substituível e lavável para uma escova de lavagem de pressão rotativa.
Limpeza particularmente suave
- Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
removível e lavável
- Lavável à máquina até 60 C.
Acessórios opcionais
- Mais versatilidade para a escova de lavagem rotativa.
compatibilidade
- Pode ser usado com a escova de lavagem rotativa WB 120 e o modelo anterior, a escova WB 100.
Especificações
Dados técnicos
|Têxtil de composição de fibra
|75% poliéster, 25% poliamida
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|153 x 153 x 39
