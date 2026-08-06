Injetor de detergente para alta e baixa pressão(sem bicos)
Injetor de detergente para dosagem independente de alta e baixa pressão. Dosagem máxima aproximadamente 15%.
Injetor de Detergente: Para dosagem independente em alta e baixa pressão. Dosagem máxima de cerca de 15%.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,7
Acessórios opcionais
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