Injetor de detergente para alta e baixa pressão(sem bicos)

Injetor de detergente para dosagem independente de alta e baixa pressão. Dosagem máxima aproximadamente 15%.

Injetor de Detergente: Para dosagem independente em alta e baixa pressão. Dosagem máxima de cerca de 15%.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 1,7
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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