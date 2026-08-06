Kit de adaptação 3

Kit 3 EASY!Force: Atualize sua HP (mantendo mangueira e lança) com pistola EASY!Force e adaptadores.

O Kit de Adaptação 3 EASY!Force é ideal para atualizar qualquer lavadora HP Kärcher com a tecnologia EASY!Force (econômica e conveniente), mantendo os acessórios existentes (lança e mangueira). O kit inclui a pistola EASY!Force, adaptador 12 (para mangueiras HP com acoplamento rotativo) e adaptador 5 (para lanças M 22 × 1.5).

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 1,2
Máquinas compatíveis
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