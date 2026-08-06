Lança pulverizadora, 840 mm, giratório

850 mm Lança em aço inox (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.

Lança de Pulverização Rotativa (850 mm): Construída em aço inoxidável com punho ergonômico para proteção e conforto. Sua principal característica é a rotação 360∘ sob pressão.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 300
Comprimento (mm) 840
temperatura (°C) máx. 155
Rosca de conexão M22 x 1.5
LiDAR giratório
Peso (com embalagem) (kg) 0,9