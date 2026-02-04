Lavadora de alta pressão HD 25/15-4 Cage Plus 380V
Lavadora profissional de alto rendimento, resistência, e alta durabilidade. Dimensionada para uso continuo e diário. Chassi em aço e pistões de cerâmica. Extremamente robusta e resistente.
A lavadora de alta pressão profissional Kärcher modelo HD 25/15-4 Cage Plus dispões de uma vazão de 2500 l/h e pressão de até 150 bar. Excelente capacidade de remoção de sujeiras impregnadas em construtoras, portos, ferrovias, entre outros. Robusta bomba de virabrequim com cabeçote forjado e pistões de cerâmica. Grande área de cobertura devida ao longo cabo elétrico e mangueira de alta pressão. Robusto chassi de aço, permitindo o içamento e protegendo a mecânica. Porta-objetos e ganchos para acessórios.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|2500
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|2175 / 150
|Potência (kW)
|12,5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|112
|Medidas (c x l x a) (mm)
|957 x 686 x 1080
Itens inclusos
- Pistola: Indústria
- Servo Control
Acessórios opcionais
Encontrar peça
