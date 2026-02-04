Lavadora de alta pressão HD 25/15-4 Cage Plus 380V

Lavadora profissional de alto rendimento, resistência, e alta durabilidade. Dimensionada para uso continuo e diário. Chassi em aço e pistões de cerâmica. Extremamente robusta e resistente.

A lavadora de alta pressão profissional Kärcher modelo HD 25/15-4 Cage Plus dispões de uma vazão de 2500 l/h e pressão de até 150 bar. Excelente capacidade de remoção de sujeiras impregnadas em construtoras, portos, ferrovias, entre outros. Robusta bomba de virabrequim com cabeçote forjado e pistões de cerâmica. Grande área de cobertura devida ao longo cabo elétrico e mangueira de alta pressão. Robusto chassi de aço, permitindo o içamento e protegendo a mecânica. Porta-objetos e ganchos para acessórios.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 2500
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (psi/bar) 2175 / 150
Potência (kW) 12,5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 112
Medidas (c x l x a) (mm) 957 x 686 x 1080

Itens inclusos

  • Pistola: Indústria
  • Servo Control
Lavadora de alta pressão HD 25/15-4 Cage Plus 380V
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Lavadora de alta pressão


Baixar catálogo >>>