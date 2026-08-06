Mangueira de alta pressão limpeza do tub

Mangueira HP Limpeza de Tubos 20 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8).

Mangueira HP Flexível 20 m (DN 6): Para limpeza interna de tubos. Conexão roscada R 1/8.

Características e benefícios
Mangueira de alta pressão de PVC muito flexível
  • Ultraleve e manuseio ideal.
  • Resistente à pressão até 120 bar.
Conexão: 1/8"
  • Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 140
Rosca de conexão M22 x 1.5
Comprimento (m) 20
Peso (com embalagem) (kg) 1,9
Máquinas compatíveis
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