Mangueira de alta pressão limpeza do tub
Mangueira HP Limpeza de Tubos 20 m: Altamente flexível para limpeza interna de tubos (conexão roscada R 1/8).
Mangueira HP Flexível 20 m (DN 6): Para limpeza interna de tubos. Conexão roscada R 1/8.
Características e benefícios
Mangueira de alta pressão de PVC muito flexível
- Ultraleve e manuseio ideal.
- Resistente à pressão até 120 bar.
Conexão: 1/8"
- Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|140
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Comprimento (m)
|20
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,9
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