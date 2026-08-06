Mangueira de alta pressão Vida longa, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS

1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).

Mangueira HP 1.5 m (DN 8): Proteção contra dobras. Conectores M 22 x 1.5. Para conexão a enroladores.

Especificações

Dados técnicos

ID ( ) DN 8
temperatura (°C) máx. 155
Pressão Máxima (bar) 400
Comprimento (m) 1,5
Rosca de conexão 1 M22 x 1,5 / 1 Conexão para enrolador de mangueira AVS
Peso (com embalagem) (kg) 0,8
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