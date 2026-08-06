Pré-filtro para bombas submersíveis, pequeno
Protege a bomba submersível e, assim, melhora sua confiabilidade operacional: o pré-filtro robusto e fácil de encaixar para as bombas submersíveis SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.
O pré-filtro robusto pode opcionalmente ser instalado na bomba submersível. O uso do pré-filtro é especialmente recomendado quando se utiliza a bomba em água altamente contaminada, p. ex., em escavações ou áreas inundadas. O filtro pode ser usado para evitar que grandes partículas de sujeira entrem na bomba. Isso protege o impulsor da bomba e evita que a bomba fique bloqueada com ramos ou partículas de sujeira - e, assim, melhora sua confiabilidade operacional. O pré-filtro da bomba é adequado para as bombas submersíveis SP 1 a SP 5 Flat/Dirt e tem uma largura de malha de aprox. 5 milímetros.
Características e benefícios
Pré-filtro robusto
- Protege o impulsor da bomba contra bloqueios resultantes de ramos ou partículas de sujeira e aumenta a confiabilidade operacional.
Sistema de gancho e loop
- Fácil e rápido de anexar à bomba submersível.
Largura da malha de 5 mm
- O fluxo não é reduzido, mas a confiabilidade operacional é aumentada.
Especificações
Dados técnicos
|tamanho de malha (mm)
|5
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|177 x 179 x 53
Áreas de aplicação
- Fornece proteção para a bomba submersível contra partículas de sujeira grossa.