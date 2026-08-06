Pré-filtro para bombas submersíveis, pequeno

Protege a bomba submersível e, assim, melhora sua confiabilidade operacional: o pré-filtro robusto e fácil de encaixar para as bombas submersíveis SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.

O pré-filtro robusto pode opcionalmente ser instalado na bomba submersível. O uso do pré-filtro é especialmente recomendado quando se utiliza a bomba em água altamente contaminada, p. ex., em escavações ou áreas inundadas. O filtro pode ser usado para evitar que grandes partículas de sujeira entrem na bomba. Isso protege o impulsor da bomba e evita que a bomba fique bloqueada com ramos ou partículas de sujeira - e, assim, melhora sua confiabilidade operacional. O pré-filtro da bomba é adequado para as bombas submersíveis SP 1 a SP 5 Flat/Dirt e tem uma largura de malha de aprox. 5 milímetros.

Características e benefícios
Pré-filtro robusto
  • Protege o impulsor da bomba contra bloqueios resultantes de ramos ou partículas de sujeira e aumenta a confiabilidade operacional.
Sistema de gancho e loop
  • Fácil e rápido de anexar à bomba submersível.
Largura da malha de 5 mm
  • O fluxo não é reduzido, mas a confiabilidade operacional é aumentada.
Especificações

Dados técnicos

tamanho de malha (mm) 5
Cor M22 x 1,5
Peso (kg) 0,1
Peso (com embalagem) (kg) 0,3
Medidas (c x l x a) (mm) 177 x 179 x 53
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Fornece proteção para a bomba submersível contra partículas de sujeira grossa.