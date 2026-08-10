Telescópio lança carbono 10 m

Lança Telescópica TL 10 C (10 m): Fibra de Carbono (máx. rigidez). Multifuncional. Fechos rápidos.

A Lança Telescópica TL 10 C (10 m) em Fibra de Carbono oferece máxima rigidez e mínimo peso. Multifuncional (HP, BP, osmose e aspiração). Possui fechos rápidos, dispositivo antirrotação e base rotativa para trabalho seguro e ergonômico.

Características e benefícios
Telescópio lança carbono 10 m: Uso multifuncional
Uso multifuncional
Para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem.
Telescópio lança carbono 10 m: Ergonomia máxima
Ergonomia máxima
Trava anti-giro das lanças para trabalho seguro e ergonômico. Fechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico.
Telescópio lança carbono 10 m: Muito fácil de usar
Muito fácil de usar
Ajuste da força de fixação sem ferramentas nos fechos de liberação rápida. Com ganchos de fixação para guiar a mangueira de água para fora da lança. Base com ganchos para fixação de alça e estrutura de transporte.
Segurança máxima
  • Batente de extração tátil e visual evita desmontagem não intencional.
  • Elemento base-lança não eletrocondutor.
Especificações

Dados técnicos

Comprimento do cabo telescópico (m) 2,2 - 10
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 60
Material Carbono
Elements 7
Rosca de conexão M 18
Peso (com embalagem) (kg) 9,3

Itens inclusos

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Ajuste da força de fixação sem ferramentas
  • Gancho para mangueira
  • Batente de extração
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Perfeito para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares
  • Também permite aspirar em grandes alturas
Acessórios opcionais