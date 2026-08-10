Telescópio lança carbono 10 m
Lança Telescópica TL 10 C (10 m): Fibra de Carbono (máx. rigidez). Multifuncional. Fechos rápidos.
A Lança Telescópica TL 10 C (10 m) em Fibra de Carbono oferece máxima rigidez e mínimo peso. Multifuncional (HP, BP, osmose e aspiração). Possui fechos rápidos, dispositivo antirrotação e base rotativa para trabalho seguro e ergonômico.
Características e benefícios
Uso multifuncionalPara limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem.
Ergonomia máximaTrava anti-giro das lanças para trabalho seguro e ergonômico. Fechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico.
Muito fácil de usarAjuste da força de fixação sem ferramentas nos fechos de liberação rápida. Com ganchos de fixação para guiar a mangueira de água para fora da lança. Base com ganchos para fixação de alça e estrutura de transporte.
Segurança máxima
- Batente de extração tátil e visual evita desmontagem não intencional.
- Elemento base-lança não eletrocondutor.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento do cabo telescópico (m)
|2,2 - 10
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 60
|Material
|Carbono
|Elements
|7
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,3
Itens inclusos
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Ajuste da força de fixação sem ferramentas
- Gancho para mangueira
- Batente de extração
Videos
Áreas de aplicação
- Perfeito para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares
- Também permite aspirar em grandes alturas