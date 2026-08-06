Telescópio lança fibra de vidro 7 m

Lança Telescópica TL 7 F (7 m): Fibra de vidro leve. Fechos de liberação rápida.

A Lança Telescópica TL 7 F (7 m) em Fibra de Vidro é perfeita para limpeza de janelas, fachadas e solar com água de osmose. Possui fechos de liberação rápida e base rotativa para manuseio ergonômico. A força de fixação é ajustável sem ferramentas.

Características e benefícios
Telescópio lança fibra de vidro 7 m: Uso multifuncional
Uso multifuncional
Para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem.
Telescópio lança fibra de vidro 7 m: Ergonomia máxima
Ergonomia máxima
Fechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico.
Telescópio lança fibra de vidro 7 m: Muito fácil de usar
Muito fácil de usar
Ajuste da força de fixação sem ferramentas nos fechos de liberação rápida. Com ganchos de fixação para guiar a mangueira de água para fora da lança. Base com ganchos para fixação de alça e estrutura de transporte.
Segurança máxima
  • Batente de extração tátil e visual evita desmontagem não intencional.
  • Elemento base-lança não eletrocondutor.
Especificações

Dados técnicos

Comprimento do cabo telescópico (m) 2 - 7
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 60
Material Fibra de vidro
Elements 5
Rosca de conexão M 18
Peso (com embalagem) (kg) 5,1

Itens inclusos

  • Tool less clamp force adjustment
  • Ajuste da força de fixação sem ferramentas
  • Gancho para mangueira
  • Batente de extração
Videos
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Áreas de aplicação
  • Perfeito para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares
Acessórios opcionais