Telescópio lança fibra de vidro 7 m
Lança Telescópica TL 7 F (7 m): Fibra de vidro leve. Fechos de liberação rápida.
A Lança Telescópica TL 7 F (7 m) em Fibra de Vidro é perfeita para limpeza de janelas, fachadas e solar com água de osmose. Possui fechos de liberação rápida e base rotativa para manuseio ergonômico. A força de fixação é ajustável sem ferramentas.
Características e benefícios
Uso multifuncionalPara limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem.
Ergonomia máximaFechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico.
Muito fácil de usarAjuste da força de fixação sem ferramentas nos fechos de liberação rápida. Com ganchos de fixação para guiar a mangueira de água para fora da lança. Base com ganchos para fixação de alça e estrutura de transporte.
Segurança máxima
- Batente de extração tátil e visual evita desmontagem não intencional.
- Elemento base-lança não eletrocondutor.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento do cabo telescópico (m)
|2 - 7
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 60
|Material
|Fibra de vidro
|Elements
|5
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|5,1
Itens inclusos
- Tool less clamp force adjustment
- Ajuste da força de fixação sem ferramentas
- Gancho para mangueira
- Batente de extração
Videos
Áreas de aplicação
- Perfeito para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares