Uso multifuncional Para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem. Para limpeza de janelas, fachadas e painéis solares com água de osmose. Para limpeza de alta pressão ou limpeza de baixa pressão com escovas de lavagem.

Ergonomia máxima Trava anti-giro das lanças para trabalho seguro e ergonômico. Fechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico. Trava anti-giro das lanças para trabalho seguro e ergonômico. Fechos de liberação rápida para afrouxamento rápido e simples da fixação da lança. Base giratória garante trabalho simples e ergonômico.