WB 130 rotating wash brush
Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
- Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Caixa transparente
- Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|305 x 156 x 137
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters
- para jardins no invernos
- portas de garagem
- Elementos de telas de privacidade
- Revestimentos de varanda
- soleiras
