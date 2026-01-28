WB 130 rotating wash brush car & bike
Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
- Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Limpeza particularmente suave
- Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
Caixa transparente
- Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
Especificações
Dados técnicos
|Têxtil de composição de fibra
|75% poliéster, 25% poliamida
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|305 x 156 x 137
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters