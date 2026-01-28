WB 130 rotating wash brush car & bike

Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
  • Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
  • Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Limpeza particularmente suave
  • Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
Caixa transparente
  • Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
Especificações

Dados técnicos

Têxtil de composição de fibra 75% poliéster, 25% poliamida
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,4
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Medidas (c x l x a) (mm) 305 x 156 x 137
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters
Acessórios opcionais