O aspirador pó e água NT 3100 da Kärcher é um aspirador profissional 3 em 1 (aspira, suga e sopra) com alta performance e filtro para poeiras finas, ideal para diversos ambientes. Com potência de 1600 watts e vácuo de 170 mbar, o aspirador possui tanque de inox de 30 litros e porta-acessórios integrado, sendo perfeito para profissionais que buscam um aspirador potente, versátil e durável.O aspirador pó e água NT 3.100 da Kärcher é a solução ideal para limpeza profissional, oferecendo a versatilidade da função 3 em 1 (aspira, suga e sopra) com alta performance. Seu filtro cartucho é especialmente projetado para a aspiração eficiente de poeiras finas em ambientes como obras de construção civil, oficinas, marcenarias, veículos, escritórios, etc, enquanto sua potência de 1600 watts e vácuo de 170 mbar garantem a remoção eficaz de sujeira. O tanque de inox de 30 litros proporciona durabilidade, robustez e facilidade na manutenção, e o porta-acessórios integrado aumenta a praticidade no transporte e armazenamento, tornando o NT 3.100 perfeito para profissionais de limpeza que demandam um aspirador potente, versátil e ideal para a aspiração de poeiras finas.