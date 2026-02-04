Aspirador de pó e água NT 65/2 Ap
Características e benefícios
Local prático de armazenagem no equipamento
Alça ergonômica
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|110 / 127
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (L/s)
|2 x 66
|Sucção (mbar/kPa)
|200 / 20
|Reservatório (L)
|65
|Material do reservatório
|Plástico
|Potência do motor (W)
|máx. 1900
|Largura nominal padrão ( )
|40
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|10
|Nível de ruído (dB(A))
|71
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|20,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|26,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|575 x 490 x 920
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
- dobra: Plástico
- Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
- Comprimento dos tubos de sucção: 550 mm
- Material dos tubos de sucção: de acero inoxidable
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Papel
- Bocal para cantos
- Mangueira de drenagem (resistente a óleos)
- Filtro plano plissado: Material de fibra de celulose
Equipamento
- Classe de segurança: II
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.