Aspirador de pó e água NT 65/2 Ap

Características e benefícios
Local prático de armazenagem no equipamento
Alça ergonômica
Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 110 / 127
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (L/s) 2 x 66
Sucção (mbar/kPa) 200 / 20
Reservatório (L) 65
Material do reservatório Plástico
Potência do motor (W) máx. 1900
Largura nominal padrão ( ) 40
Comprimento do cabo elétrico (m) 10
Nível de ruído (dB(A)) 71
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 20,7
Peso (com embalagem) (kg) 26,6
Medidas (c x l x a) (mm) 575 x 490 x 920

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 4 m
  • dobra: Plástico
  • Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
  • Comprimento dos tubos de sucção: 550 mm
  • Material dos tubos de sucção: de acero inoxidable
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Material dos sacos de filtro: Papel
  • Bocal para cantos
  • Mangueira de drenagem (resistente a óleos)
  • Filtro plano plissado: Material de fibra de celulose

Equipamento

  • Classe de segurança: II
Acessórios opcionais
