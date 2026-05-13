O CV 30/2 Bp é uma inovação na limpeza profissional, sendo o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa para todos os tipos de pisos. Com detecção automática, ele ajusta-se instantaneamente à superfície, garantindo que as fibras de carpetes sejam limpas profundamente e alinhadas. Sua baixa altura em relação ao solo permite limpar facilmente sob camas e móveis, ideal para o setor hoteleiro. Um grande diferencial é a função de autolimpeza da escova: ao acionar um pedal, os pelos recolhidos são cortados e aspirados automaticamente. O equipamento conta com alça ergonômica, visor de LED para autonomia e modo eco!efficiency. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah