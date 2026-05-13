Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT
CV 30/2 Bp: o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa e detecção automática de piso. Limpeza profunda de carpetes e pisos duros com design compacto e ergonômico.
O CV 30/2 Bp é uma inovação na limpeza profissional, sendo o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa para todos os tipos de pisos. Com detecção automática, ele ajusta-se instantaneamente à superfície, garantindo que as fibras de carpetes sejam limpas profundamente e alinhadas. Sua baixa altura em relação ao solo permite limpar facilmente sob camas e móveis, ideal para o setor hoteleiro. Um grande diferencial é a função de autolimpeza da escova: ao acionar um pedal, os pelos recolhidos são cortados e aspirados automaticamente. O equipamento conta com alça ergonômica, visor de LED para autonomia e modo eco!efficiency. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah
Características e benefícios
Detecção automática de pisoAdaptação automática do desempenho de limpeza à respectiva superfície. Resultados de limpeza excelentes em pisos têxteis e duros.
Função de autolimpeza da escova rotativa acionada por pedalOs pelos recolhidos pela escova são separados e aspirados. Limpeza rápida e eficaz da escova de rolo sem precisar removê-la. Limpeza da escova rotativa sem contato e, portanto, particularmente higiênica.
Cabo multifuncional e inovador com visor LEDCom interruptor liga/desliga ergonômico. Com o modo eco!efficiency: prolonga a duração da bateria e reduz o ruído de funcionamento. Visor LED com indicação prática da autonomia restante da bateria.
Design compacto com distância do solo muito baixa
- O aspirador de pó vertical flexível com escova pode ser alinhado rente ao chão.
- Permite aspirar sem esforço debaixo de camas e outros móveis.
Plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V
- Compatível com todas as baterias Kärcher Battery Power+ e Battery Power de 36 V.
- A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário.
Especificações
Dados técnicos
|Plataforma a bateria
|Plataforma de bateria de 36 V
|Sucção (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Vazão de Ar (L/s)
|34
|Desempenho avaliado (W)
|420
|Nível de ruído (dB(A))
|64
|Reservatório (L)
|3
|Faixa de trabalho (cm)
|30
|Número de baterias requeridas (peç)
|1
|Performance por carregador de bateria (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Tempo de execução por carga de bateria (/min)
|Modo eco!eficiência: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo de energia: / máx. 32 (6,0 Ah) Modo eco!eficiência: / máx. 67 (7,5 Ah) Modo de energia: / máx. 47 (7,5 Ah)
|Tempo de carga com o carregador rápido 80%/1000% (min)
|44 / 68
|Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Cor
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|6,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|9,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|260 x 310 x 1150
Itens inclusos
- Variante: Bateria e carregador não incluídos
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Bocal para cantos
- Bocal para estofados
- Resistência da escova giratória: semi-suave
- Quantidade de escova giratória: 1 peç
- Cor da escova giratória: M22 x 1,5
- Prolongadores
- Mangueira de sucção
Equipamento
- Material dos sacos de filtro: Lã
Videos
Áreas de aplicação
- Altamente recomendado para aplicações em limpeza de edifícios e setor hoteleiro
- Para limpeza completa de todos os pisos – de pisos duros a carpetes
Acessórios opcionais
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