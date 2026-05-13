Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT

CV 30/2 Bp: o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa e detecção automática de piso. Limpeza profunda de carpetes e pisos duros com design compacto e ergonômico.

O CV 30/2 Bp é uma inovação na limpeza profissional, sendo o primeiro aspirador vertical a bateria com escova rotativa para todos os tipos de pisos. Com detecção automática, ele ajusta-se instantaneamente à superfície, garantindo que as fibras de carpetes sejam limpas profundamente e alinhadas. Sua baixa altura em relação ao solo permite limpar facilmente sob camas e móveis, ideal para o setor hoteleiro. Um grande diferencial é a função de autolimpeza da escova: ao acionar um pedal, os pelos recolhidos são cortados e aspirados automaticamente. O equipamento conta com alça ergonômica, visor de LED para autonomia e modo eco!efficiency. *Imagens meramente ilustrativas. Produto acompanha bateria 36V 60Ah

Características e benefícios
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT: Detecção automática de piso
Detecção automática de piso
Adaptação automática do desempenho de limpeza à respectiva superfície. Resultados de limpeza excelentes em pisos têxteis e duros.
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT: Função de autolimpeza da escova rotativa acionada por pedal
Função de autolimpeza da escova rotativa acionada por pedal
Os pelos recolhidos pela escova são separados e aspirados. Limpeza rápida e eficaz da escova de rolo sem precisar removê-la. Limpeza da escova rotativa sem contato e, portanto, particularmente higiênica.
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT: Cabo multifuncional e inovador com visor LED
Cabo multifuncional e inovador com visor LED
Com interruptor liga/desliga ergonômico. Com o modo eco!efficiency: prolonga a duração da bateria e reduz o ruído de funcionamento. Visor LED com indicação prática da autonomia restante da bateria.
Design compacto com distância do solo muito baixa
  • O aspirador de pó vertical flexível com escova pode ser alinhado rente ao chão.
  • Permite aspirar sem esforço debaixo de camas e outros móveis.
Plataforma de baterias Kärcher Battery Power+ de 36 V
  • Compatível com todas as baterias Kärcher Battery Power+ e Battery Power de 36 V.
  • A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário.
Especificações

Dados técnicos

Plataforma a bateria Plataforma de bateria de 36 V
Sucção (mbar/kPa) 187 / 18,7
Vazão de Ar (L/s) 34
Desempenho avaliado (W) 420
Nível de ruído (dB(A)) 64
Reservatório (L) 3
Faixa de trabalho (cm) 30
Número de baterias requeridas (peç) 1
Performance por carregador de bateria (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Tempo de execução por carga de bateria (/min) Modo eco!eficiência: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo de energia: / máx. 32 (6,0 Ah) Modo eco!eficiência: / máx. 67 (7,5 Ah) Modo de energia: / máx. 47 (7,5 Ah)
Tempo de carga com o carregador rápido 80%/1000% (min) 44 / 68
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Cor Antracite
Peso sem acessórios (kg) 6,5
Peso (com embalagem) (kg) 9,4
Medidas (c x l x a) (mm) 260 x 310 x 1150

Itens inclusos

  • Variante: Bateria e carregador não incluídos
  • Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
  • Bocal para cantos
  • Bocal para estofados
  • Resistência da escova giratória: semi-suave
  • Quantidade de escova giratória: 1 peç
  • Cor da escova giratória: M22 x 1,5
  • Prolongadores
  • Mangueira de sucção

Equipamento

  • Material dos sacos de filtro: Lã
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT
Aspirador vertical tipo escova a bateria CV 30/2 Bp *INT
Videos
Áreas de aplicação
  • Altamente recomendado para aplicações em limpeza de edifícios e setor hoteleiro
  • Para limpeza completa de todos os pisos – de pisos duros a carpetes
Acessórios opcionais
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