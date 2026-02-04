Aspirador vertical tipo escova CV 38/2 (220V)
O CV 38/2 é um aspirador de pó vertical com cabo ergonômico, evitando estresse muscular após longos períodos de trabalho. Possui escova que pode ser ajustada manualmente de acordo com o tipo de carpete e tubo de sucção para áreas de difícil acesso. É ideal para limpeza de locais estreitos e baixos, além de possuir indicador de ajuste de escova, cabo flexível e dois motores.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Faixa de trabalho (mm)
|380
|Sucção (mbar)
|250
|Vazão de Ar (L/s)
|48
|Desempenho avaliado (W)
|1050
|Reservatório (L)
|5,5
|Nível de ruído (dB(A))
|67
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|9,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1215 x 390 x 350
Itens inclusos
- Bocal para cantos
Equipamento
- Cabo de alimentação plugável: Flexível
