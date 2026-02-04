Aspirador vertical tipo escova CV 38/2 (220V)

O CV 38/2 é um aspirador de pó vertical com cabo ergonômico, evitando estresse muscular após longos períodos de trabalho.

O CV 38/2 é um aspirador de pó vertical com cabo ergonômico, evitando estresse muscular após longos períodos de trabalho. Possui escova que pode ser ajustada manualmente de acordo com o tipo de carpete e tubo de sucção para áreas de difícil acesso. É ideal para limpeza de locais estreitos e baixos, além de possuir indicador de ajuste de escova, cabo flexível e dois motores.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 220
Faixa de trabalho (mm) 380
Sucção (mbar) 250
Vazão de Ar (L/s) 48
Desempenho avaliado (W) 1050
Reservatório (L) 5,5
Nível de ruído (dB(A)) 67
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 9,5
Medidas (c x l x a) (mm) 1215 x 390 x 350

Itens inclusos

  • Bocal para cantos

Equipamento

  • Cabo de alimentação plugável: Flexível
Videos
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Aspiradores


Baixar catálogo