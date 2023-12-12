Limpeza da área de recepção
A área de recepção é o cartão de visita de cada hotel, de cada concessionária de automóveis, de cada museu. Onde os convidados são recebidos, eles devem se sentir bem-vindos e confortáveis - tão confortáveis que na melhor das hipóteses eles voltarão. Mas não apenas um interior elegante e um sorriso da equipe são decisivos; a área de recepção também deve estar impecavelmente limpa para conquistar todos os visitantes. Porque onde muitas pessoas vêm e vão, a higiene desempenha um papel muito especial. Uma visão geral de medidas úteis com as quais cada área de recepção pode mostrar seu melhor lado.
Primeira impressão: limpo
Cinco minutos na recepção do escritório do advogado, dez minutos à espera do check-in no hotel - as salas de recepção geralmente não são as áreas de permanência mais longa. No entanto, eles são muito populares entre o público e também são salas em que ocorrem várias interações. Você preenche um formulário, conversa com o pessoal, paga, assina, senta-se por um minuto até chegar a sua vez. Por conseguinte, as superfícies que são tocadas e que podem ficar rapidamente sujas também são numerosas.
Uma obrigação para cada sala de recepção: pisos bem conservados
É claro que o chão é particularmente suscetível à contaminação. Quem entra normalmente também traz sujeira do exterior, especialmente na estação das chuvas, e especialmente se as instalações são diretamente acessíveis do exterior e não podem ser alcançadas através de uma escada, por exemplo. Zonas de retenção de sujeira/tapetes de retenção de sujeira podem ajudar aqui: eles evitam que a sujeira seja carregada para dentro das instalações e também, em certa medida, mantêm a umidade e a neve fora. Os tapetes devem ser limpos regularmente com um aspirador de pó e líquido, vassoura elétrica ou aspirador com escova para tapetes. Os dispositivos também são adequados para a limpeza de manutenção da área do piso adjacente.
Mesmo com essa medida, os pisos requerem naturalmente uma limpeza completa e regular. Os sistemas de limpeza manual são frequentemente usados para limpeza de manutenção diária em pisos duros e resilientes, como ladrilhos ou linóleo. Os aspiradores a seco ou, em alternativa, os aspiradores de pó e líquido provaram o seu valor na limpeza de manutenção, uma vez que cumprem uma vasta gama de tarefas de limpeza e se adaptam de forma flexível a diferentes revestimentos de chão. O que também deve ser considerado: o uso de uma lavadora e secadora de piso manobrável vale a pena a partir de uma área de 100 metros quadrados. Ela não apenas funciona de forma mais completa do que um sistema de limpeza manual permite, também atinge um resultado mais higiênico, uma vez que a solução de sujeira é sugada imediatamente. Mesmo com etapas de limpeza mais intensivas, como a limpeza intermediária e básica, a lavadora e secadora de piso garante economia de tempo e resultados convincentes em igual medida. De particular importância na limpeza do chão é que os diferentes revestimentos de chão utilizados nas áreas de recepção também têm diferentes requisitos de limpeza. Portanto, a natureza dos revestimentos deve ser tida em conta em todos os processos de limpeza.
Limpar e conservar a pedra natural
As pedras naturais com a mesma aparência ou aparência semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade aos alcalinos ou ácidos, força e absorção de água. Isso determina qual pedra é adequada para qual finalidade e como deve ser cuidada, a fim de preservar sua aparência por um longo tempo. Por isso, é importante conhecer as características da pedra em termos da sua composição mineral e seu tratamento de superfície antes da limpeza e estar atento ao uso.
Limpeza dos pisos de porcelanato
Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. Hoje em dia, é impossível imaginar o pavimento sem porcelanato como um meio de design moderno e ao mesmo tempo seguro.
Superfícies de vidro impecáveis para uma aparência perfeita
Uma área de recepção também pode brilhar com superfícies de vidro bem conservadas. O vidro é frequentemente usado para criar uma atmosfera leve e amigável, mas é suscetível a acúmulos de impurezas visíveis. A melhor forma de LiDAR com impurezas pontuais é usando um limpador de vidros e um pano. Para áreas maiores, você pode obter um resultado uniforme com um lavador de janelas profissional com rolo ou um aspirador de superfície comercial. Com a ajuda do aspirador para janelas, é possível evitar poças no chão e os riscos de segurança associados.
Convidativo, dia após dia: é assim que o estofamento das salas de recepção fica bonito por muito tempo
Para uma boa impressão duradoura, tão importante quanto superfícies de vidro limpas e brilhantes: móveis estofados bem conservados. Se você não quiser que manchas irritantes estraguem o quadro geral, você tem que ser rápido, porque as manchas devem ser removidas no mesmo dia em que aparecem. Porque: as manchas novas podem ser removidas melhor, são mais fáceis de reconhecer e não podem se espalhar mais.
Remoção manual de manchas
90 por cento de todas as manchas já são solúveis em água - portanto, é aconselhável usar um pano de microfibra ou uma almofada de microfibra e água para tratar a mancha como um primeiro passo. Isso é feito com cuidado, esfregando e soltando a sujeira da fibra com movimentos giratórios leves de baixo para cima. Isso é importante para não empurrar a sujeira mais para dentro das fibras.
Se as impurezas forem insolúveis em água, deve-se usar um removedor de manchas à base de solventes misturável em água. Um pano de microfibra é borrifado com o removedor de manchas e a área afetada é esfregada até que a mancha desapareça. Em seguida, soltar a sujeira da fibra com movimentos giratórios levemente de baixo para cima.
Dicas:
- Antes de remover manchas, remover a sujeira solta com um aspirador
- Não aplicar pressão excessiva na superfície
- Usar sempre uma área limpa do pano
- A secagem pode ser acelerada esfregando com um pano seco
Limpeza mecânica do estofamento
O uso de uma extratora de spray é ideal para a limpeza básica um pouco mais elaborada de móveis estofados. Com a ajuda da extração de spray, que pode ser realizada em um processo de 1 e 2 estágios, obtém-se um resultado de limpeza completo até as profundidades.
Limpeza das superfícies
Para que todos os visitantes se sintam totalmente à vontade, atenção especial também deve ser dada à limpeza das superfícies. Devido às crescentes exigências de higiene, o balcão de recepção mais uma vez desempenha um papel importante como um local de interação humana.
Limpeza manual de superfícies
Para limpeza manual de superfícies, recomenda-se o uso de panos de microfibra e borrifadores com produto de limpeza; caso seja necessário produto de limpeza desinfetante é recomendado.
Dois métodos podem tornar o processo de trabalho mais prático e seguro: o método da cor, por exemplo, usa panos azuis para superfícies e panos vermelhos para vasos sanitários e mictórios, de forma que não haja risco de confusão. Além disso, o método de 8 ou 16 dobras de pano garante que as superfícies sejam sempre limpas com um lado de pano limpo e que os germes não sejam transportados de uma superfície para a outra. Um pano de microfibra é dobrado uma vez e, dependendo do tamanho, uma ou duas vezes para o lado. Em seguida, um lado limpo do pano é borrifado com um produto de limpeza (desinfetante) e a superfície é limpa. O dobramento sistemático permite que oito ou dezesseis áreas do pano sejam usadas antes que um novo pano seja necessário.
Uso de limpadoras a vapor para a limpeza de superfícies
Em alternativa, pode ser utilizado um aspirador a vapor profissional. Devido à alta temperatura de limpeza, os dispositivos são uma solução eficaz e que economiza tempo para garantir a higiene adequada e combater germes ou vírus. O vapor emerge do bico em gotículas muito finas e, dependendo do tipo de unidade, a uma temperatura de cerca de 100 °C e a uma pressão de até 8 bar. Não só os pisos e móveis podem ser limpos eficazmente, como o vapor também chega a locais de difícil acesso.
Um balcão de recepção limpo
A recepção é uma área onde a higiene impecável é de extrema importância. Antes mesmo de os clientes se aproximarem do balcão, eles devem ter a oportunidade de desinfetar as mãos. As superfícies de contato que são tocadas por muitas pessoas devem ser limpas e desinfetadas regularmente, e as placas de Plexiglas®, que são instalados em muitos lugares para proteger o pessoal, também merecem atenção. Para evitar que fiquem cegos ou arranhados, elas devem ser limpas com um pano de microfibra fino e água. Se também for usado um material de limpeza, ele não deverá ser fortemente alcalino, nem muito ácido, nem ter um teor alcoólico muito alto para não danificar o material.
Dica:
Na troca de turno, é aconselhável também prestar atenção à área atrás do balcão -
a mesa e o telefone, por exemplo, devem ser limpos e desinfetados.