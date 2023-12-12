Limpeza da área de recepção

Mesmo com essa medida, os pisos requerem naturalmente uma limpeza completa e regular. Os sistemas de limpeza manual são frequentemente usados ​​para limpeza de manutenção diária em pisos duros e resilientes, como ladrilhos ou linóleo. Os aspiradores a seco ou, em alternativa, os aspiradores de pó e líquido provaram o seu valor na limpeza de manutenção, uma vez que cumprem uma vasta gama de tarefas de limpeza e se adaptam de forma flexível a diferentes revestimentos de chão. O que também deve ser considerado: o uso de uma lavadora e secadora de piso manobrável vale a pena a partir de uma área de 100 metros quadrados. Ela não apenas funciona de forma mais completa do que um sistema de limpeza manual permite, também atinge um resultado mais higiênico, uma vez que a solução de sujeira é sugada imediatamente. Mesmo com etapas de limpeza mais intensivas, como a limpeza intermediária e básica, a lavadora e secadora de piso garante economia de tempo e resultados convincentes em igual medida. De particular importância na limpeza do chão é que os diferentes revestimentos de chão utilizados nas áreas de recepção também têm diferentes requisitos de limpeza. Portanto, a natureza dos revestimentos deve ser tida em conta em todos os processos de limpeza.