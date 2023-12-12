Limpar estacionamentos, caminhos e áreas externas
Seja visitando um restaurante, fazendo compras no supermercado, loja de móveis ou shopping center, indo ao médico ou visitando um museu, a chegada geralmente começa com o estacionamento do carro e uma curta caminhada até o prédio. Várias medidas são adequadas para criar uma impressão positiva aqui, para evitar o risco de acidentes e para garantir que a sujeira não seja transportada do exterior para o interior.
Varrição de áreas externas - remoção de sujeira solta
Dependendo do tamanho, o estacionamento e a área de entrada devem ser limpos de poeira e sujeira solta com varredeiras com aspiração portáteis ou modelos com o condutor sentado. Graças à função de aspiração, é garantido que a sujeira não seja levantada e possivelmente novamente depositada em carros estacionados ou móveis, como bancos.
Varredeiras portáteis com capacidade para sujeira de até 42 litros são usadas para áreas menores de até 300 metros quadrados .
Para áreas de médio porte de até 1.000 metros quadrados, são utilizadas varredeiras com aspiração portáteis com mecanismo de propulsão, que, entre outras coisas, possuem sistema de sucção com sistema de filtro.
Para grandes áreas, de 1.500 metros quadrados ou mais, são utilizadas varredeiras com aspiração com o condutor sentado, que estão equipadas com grandes volumes de recipientes e, em alguns casos, com esvaziamento hidráulico de alto nível. As varredeiras com aspiração municipais são uma alternativa para estacionamento muito grandes.
A clássica varredeira com o condutor sentado
Como em todas as outras tarefas, a varrição nem sempre é igual. A escolha da máquina e dos acessórios é baseada na superfície, tipo de sujeira e na extensão da área ou dos percursos. A clássica varredeira com o condutor é usada mais para um raio de ação definido, ou seja, para objetos individuais, como estacionamentos ou áreas ao ar livre ao redor de salões multiuso. A vassoura lateral é adequada para varrer bordas e cantos. Em seguida, a sujeira coletada na rua é recolhida pelo rolo varredor principal. São possíveis velocidades de trabalho de até 14 km/h, permitindo que o trabalho seja feito de forma rápida e eficaz.
Varredeiras com aspiração e municipais
A área de aplicação define se as máquinas devem ser operadas por bateria ou movidas a gás liquefeito, gasolina ou diesel. Áreas menores também podem ser processadas com máquinas operadas por bateria. Por causa de sua baixa capacidade de subida, elas são menos ou nada adequadas para ruas íngremes, por exemplo. Varredeiras municipais ou com aspiração varrem a sujeira através das vassouras laterais, após o que ela é sugada pelo bocal de sucção. Áreas maiores podem ser processadas rapidamente e, com velocidades de condução de até 40 km/h, distâncias maiores no tráfego rodoviário podem ser facilmente geridas. As máquinas municipais também são adequadas para uso ao longo das estações, já que a cabine propicia conforto ao condutor, como ar-condicionado e outros recursos.
Dos acessórios ao filtro
O rolo varredor certo determina a qualidade da varrição. os rolos varredores mais duros absorvem melhor a sujeira maior e mais pesada e também são adequados para uso em condições úmidas ou em revestimentos de chão muito ásperos. Para grandes quantidades de poeira fina ou resíduos leves, os rolos varredores macios são melhores porque levantam menos poeira durante o trabalho. Um rolo varredor macio é especialmente recomendado para revestimentos de chão lisos ou sensíveis. Existem cerdas de diferentes durezas não só nos rolos varredores principais, mas também nas vassouras laterais, onde se aplicam as mesmas propriedades.
Também no uso de varredeiras, existem vários truques para evitar que a poeira seja levantada.
Em superfícies particularmente secas e empoeiradas, faz sentido desativar as vassouras laterais e trabalhar apenas com o rolo varredor principal. Uma redução na velocidade de trabalho também pode ocasionar uma diminuição significativa na poeira que é levantada se a vassoura lateral permanecer sendo utilizada. Dependendo da máquina, também existe a opção de prender ou reduzir a poeira usando acessórios complementares como sistema de pulverização de água, cobertura da vassoura lateral ou regulagem de velocidade da vassoura lateral.
Muitas vezes desconhecido é o fato de que com as varredeiras com aspiração é possível varrer até mesmo na chuva, sem sobrecarga do filtro para a purificação do ar de exaustão pela umidade.
No caso de ar seco, isso garante que menos poeira fina seja liberada para o ambiente. Em caso de chuva, dependendo da máquina, o ventilador pode ser desligado ou o ar de exaustão pode ser passado pelo filtro através de um bypass. A chuva absorve a poeira, não havendo problema para o ar de exaustão.
Contra as folhas no outono, recomenda-se o uso adicional de um soprador alimentado por bateria, que é de fácil manuseio para o usuário e não é perturbador em termos de volume.
Existem também acessórios úteis para varredeiras com o condutor sentado para LiDAR com grandes quantidades de folhas, por exemplo, uma bolsa coletora de folhas separada, que é capaz de conter grandes volumes.
Limpeza com água de áreas externas
Lavagem com baixa, média ou alta pressão, esfregamento com tecnologia de escovas, limpeza com água quente - as possibilidades na limpeza com água são diversas. Aqui também é importante definir os cenários de uso mais comuns com antecedência: trata-se de limpeza diária de caminhos ou da remoção de sujeira gordurosa? Qual método é adequado para quê, e há casos em que é melhor recorrer a um prestador de serviços?
O objetivo define a pressão: lavagem
Na lavagem, máquinas municipais com barras de lavagem são frequentemente utilizadas; alternativamente, dispositivos operados manualmente, como lavadora de alta pressão, podem ser utilizados. É sempre importante selecionar os bicos corretos e adaptar a pressão aos requisitos planejados. Para limpezas grosseiras, geralmente é aplicada baixa pressão de até 12 bar. Com isso, grandes quantidades de poeira podem ser absorvidas ou ruas lamacentas após uma tempestade podem ser lavadas. As soluções disponíveis são relativamente baratas para aquisição, mas requerem muita água e tanques correspondentemente grandes.
Um candidato para uso flexível é a lavagem de pressão média. Verificou-se que pressões de até 40 bar são particularmente adequadas para a limpeza de manutenção em ruas e calçadas. Apenas uma limpeza minuciosa e profunda não é possível, pois a pressão da água é muito baixa para isso.
Para casos particularmente difíceis, por exemplo, limpeza intensiva após uma festival de rua, a lavagem de alta pressão é frequentemente usada. A água penetra profundamente nos poros das superfícies em até 250 bar e as lava totalmente. O consumo de água é menor em comparação com a lavagem de baixa e média pressão.
Se uma lavadora de alta pressão de água fria for usada, ela também poderá ser usada para realizar trabalhos específicos:
Sujeiras persistentes como musgo, líquens, excrementos de aves ou restos de comida também podem ser removidos com o dispositivo. Deve-se garantir que, dependendo da superfície a ser limpa e da sujeira a ser removida, haja água suficiente para soltar e remover a sujeira sem esforço.
Excelente efeito, uso flexível: esfregar com tecnologia de escovas em forma de prato
A limpeza com água com tecnologia de escovas está se tornando cada vez mais popular em áreas externas, à medida que as exigências de limpeza são cada vez maiores. Em alguns casos, trata-se mesmo de proteger os pavimentos de alta qualidade contra o envelhecimento e conservá-los da forma mais sustentável possível.
Enquanto as escovas de disco ou de rolos são usadas para limpeza interna, as escovas em forma de prato são usadas principalmente para limpeza externa. Elas impressionam com seu baixo desgaste, alto desempenho por área e trabalham com baixo número de rotações e baixa pressão de contato. Além disso, aqui também é possível usar o material de limpeza e recolher novamente a solução de sujeira para obter o melhor resultado de limpeza possível.
Devido à manobrabilidade e à velocidade de transporte, bem como à distância ao solo especificada e à tração total parcialmente disponível, as máquinas municipais oferecem grandes vantagens em termos de flexibilidade em áreas centrais da cidade, rápida disponibilidade e variedade de aplicações em comparação com os dispositivos maiores, concebidos industrialmente.
Quem equipa o parque de máquinas de forma inteligente está à procura de um fornecedor cujas máquinas também possam ser utilizadas de forma flexível e durante todo o ano. Elas devem ser capazes de varrer e limpar com água, assim como permitir a troca rápida entre diferentes acessórios. Assim, dependendo das necessidades de limpeza, as operações com unidades de lavagem e de varrição podem ser planejadas de forma alternada para alcançar o resultado desejado.
Se, em casos especiais, for necessário o uso de materiais de limpeza, vale a pena esclarecer com o engenheiro de aplicação ou consultor especializado do fabricante a combinação adequada de escova e material de limpeza, dependendo da natureza do piso e do grau de sujeira.
Para casos particularmente difíceis: limpeza com água quente
A limpeza manual com lavadoras de alta pressão de água quente é adequada para um grande número de superfícies que precisam ser libertadas de diferentes tipos de sujeira. Isso inclui, por exemplo, a remoção eficaz de descolorações/incrustações orgânicas ou ervas daninhas, poluição, bem como resíduos de alimentos ou bebidas ou manchas correspondentes.
Qualquer pessoa que necessite de um alto desempenho por área, por exemplo, para limpar superfícies de piso, deve considerar não apenas a pressão de trabalho, mas também a taxa de fluxo do respectivo dispositivo ao selecionar o dispositivo adequado. Como acessório opcional, está disponível um limpador de superfícies que, dependendo do modelo, também tem um sistema de aspiração da solução de sujeira.
A flexibilidade ou a gama de aplicações podem ser ampliadas de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, as lavadoras de alta pressão de água quente estão disponíveis tanto com motores elétricos como com motores de combustão interna. Existem também dispositivos móveis menores, bem como soluções de reboque. Nesse caso, os dispositivos de reboque têm motores a diesel ou a gasolina e tanques de água correspondentemente grandes, que permitem um trabalho independente por até mais de uma hora, dependendo do dispositivo.
Limpar com segurança: o que os usuários devem prestar atenção
O uso adequado das várias técnicas de limpeza é essencial para evitar acidentes de trabalho. Portanto, é importante conhecer os riscos. Esses incluem, por exemplo:
- Na área de lavagem, a baixa pressão (até 12 bar) não é crítica; o contato corporal deve ser evitado em pressão média (até 40 bar) e alta (até 250 bar e mais), pois as altas pressões podem causar danos nos tecidos.
- Deve-se ter cuidado ao manusear as escovas ao varrer e esfregar. Devem ser utilizadas roupas de proteção adequadas, pois as escovas podem causar cortes, dependendo do grau de dureza.
- Se forem usados materiais de limpeza, as precauções de segurança variam em função do concentrado, valor de pH e tensoativos. Em qualquer caso, a regra não é apenas colocar primeiro a água no recipiente e depois o material de limpeza, mas também que se deve ter o cuidado de usar equipamento de proteção pessoal adequado ao manusear os materiais de limpeza apropriados. Isso evita que o concentrado puro espirre para cima e cause contato físico e possíveis lesões.
Remoção de chiclete
Gomas de mascar presas no chão são incômodas e difíceis de remover. No entanto, existem soluções de dispositivos que fornecem suporte eficiente para esse trabalho de pequena escala, como lavadora de alta pressão ou dispositivos móveis de vapor. Se as lavadoras de alta pressão forem usadas, deve-se garantir que as conexões de água e eletricidade estejam disponíveis e que as mangueiras e cabos necessários não representem um risco de tropeçar. As áreas que estão sendo trabalhadas devem ser isoladas para não representar risco à segurança.
Dispositivos para remoção de chiclete permitem um trabalho ininterrupto por longos períodos de tempo, reduzem o esforço envolvido na proteção e podem ser usados de forma muito flexível.
O material de limpeza é aquecido no dispositivo e borrifado sobre o chiclete. Após apenas três a cinco segundos de ação, ele pode ser removido com vapor e a escova fixada no bico. Por fim, é aconselhável recolher os restos soltos do chiclete com a varredeira.
Remoção de ervas daninhas
Dependendo do subsolo, as ervas daninhas se espalham mais ou menos em locais públicos, calçadas ou estacionamentos. Enquanto as áreas asfaltadas fechadas dificilmente permitem a passagem de ervas daninhas, as áreas pavimentadas, por exemplo, são muito mais afetadas.
Se você quiser evitar isso, você deve privar os hóspedes indesejados do terreno fértil. O pólen se aninha na poeira e na sujeira, de onde florescerão dentes-de-leão, cardos e similares. A varrição regular é a maneira mais eficaz de evitar que as ervas daninhas se espalhem. Varrer também significa que as superfícies são bem conservadas e que a poluição por partículas finas também diminui. No entanto, a frequência necessária de uso envolve um elevado dispêndio de pessoal e máquinas.
Os métodos para a remoção eficaz do crescimento de ervas daninhas existentes, dependendo do grau de crescimento, são ar quente, água quente, vapor e o uso de uma vassoura de ervas daninhas. Esses métodos são aplicados, por exemplo, com lavadoras de alta pressão de água quente adequadas ou com máquinas municipais em combinação com acessórios adequados. A curva de crescimento natural das gramíneas deve ser observada para se poder trabalhar nos momentos certos.
Remover ervas daninhas
Combater ervas daninhas de maneira eficaz é um grande desafio. Existem produtos químicos, mas muitas vezes são prejudiciais ao meio ambiente e só podem ser usados de forma limitada em espaços públicos. Com água quente, dentes-de-leão, cardos e similares podem ser removidos sem herbicidas - um processo suave para o meio ambiente e superfícies.
Manutenção de áreas verdes
O gramado ocupa muito espaço quando se trata de manutenção de áreas verdes. Independentemente da altura de corte desejada e da frequência de corte associada, é importante não cortar muito baixo. As folhas crescem na folha da grama, que transportam a umidade da raiz até a ponta da folha - se essas não permanecerem, a grama seca e morre.
Áreas verdes grandes e de fácil acesso podem ser conservadas de forma rápida, eficaz e ergonômica com máquinas municipais do tamanho certo em combinação com acessórios adequados, dependendo da aplicação. Em áreas menores ou mais difíceis de alcançar, geralmente são usados dispositivos portáteis.
A fim de dar à paisagem verde, ou seja, árvores, arbustos, etc., a forma correta, dispositivos portáteis operados por bateria são frequentemente usados. Eles são adequados para todos os trabalhos de manutenção. Para o usuário, as versões a bateria da roçadeira, da motosserra, do soprador e do aparador de arbusto oferecem claras vantagens. Eles são até 50% mais silenciosos e não geram nenhuma emissão. Além disso, dependendo do fabricante, eles geram até 80% menos vibrações, o que os torna muito mais ergonômicos para uso no trabalho diário e menos prejudiciais para a circulação sanguínea. Como os dispositivos são muito compactos, o trabalho preciso também é fácil em áreas estreitas e angulares.
Corte de grama, paisagismo de áreas verdes, manutenção de arbustos e árvores: a lista de trabalhos de manutenção de áreas verdes é longa. Potentes dispositivos sem fio estão agora disponíveis no mercado para muitas tarefas , desde roçadeiras e podadores de altura até aparadores de arbustos. Além disso, existem vários tipos de cortadores de grama para os transportadores de equipamentos, opções sustentáveis para a remoção de ervas daninhas e aspiradores de segurança na luta contra a traça processionária do carvalho.