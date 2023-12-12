Limpar estacionamentos, caminhos e áreas externas

Excelente efeito, uso flexível: esfregar com tecnologia de escovas em forma de prato

A limpeza com água com tecnologia de escovas está se tornando cada vez mais popular em áreas externas, à medida que as exigências de limpeza são cada vez maiores. Em alguns casos, trata-se mesmo de proteger os pavimentos de alta qualidade contra o envelhecimento e conservá-los da forma mais sustentável possível.

Enquanto as escovas de disco ou de rolos são usadas para limpeza interna, as escovas em forma de prato são usadas principalmente para limpeza externa. Elas impressionam com seu baixo desgaste, alto desempenho por área e trabalham com baixo número de rotações e baixa pressão de contato. Além disso, aqui também é possível usar o material de limpeza e recolher novamente a solução de sujeira para obter o melhor resultado de limpeza possível.

Devido à manobrabilidade e à velocidade de transporte, bem como à distância ao solo especificada e à tração total parcialmente disponível, as máquinas municipais oferecem grandes vantagens em termos de flexibilidade em áreas centrais da cidade, rápida disponibilidade e variedade de aplicações em comparação com os dispositivos maiores, concebidos industrialmente.



Quem equipa o parque de máquinas de forma inteligente está à procura de um fornecedor cujas máquinas também possam ser utilizadas de forma flexível e durante todo o ano. Elas devem ser capazes de varrer e limpar com água, assim como permitir a troca rápida entre diferentes acessórios. Assim, dependendo das necessidades de limpeza, as operações com unidades de lavagem e de varrição podem ser planejadas de forma alternada para alcançar o resultado desejado.

Se, em casos especiais, for necessário o uso de materiais de limpeza, vale a pena esclarecer com o engenheiro de aplicação ou consultor especializado do fabricante a combinação adequada de escova e material de limpeza, dependendo da natureza do piso e do grau de sujeira.