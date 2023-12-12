Reciclagem da água na instalação de lavagem
A reciclagem da água é agora uma característica padrão das instalações de lavagem de automóveis. Os sistemas de reprocessamento são submetidos a altos requisitos ecológicos, econômicos, estruturais e legais para uma operação segura, um investimento que vale a pena e uma solução sustentável. Isso porque um sistema de tratamento de água pode economizar até 98% de água potável. Isso não só oferece aos operadores de instalações lavagem, lavadores automáticos de veículos e parques de lavagem uma solução limpa para a recuperação de água, mas também reduz significativamente os custos operacionais.
Instalações de tratamento de água: boas para os operadores e para o meio ambiente
Uma visita regular à instalação de lavagem é uma obrigação para muitos proprietários de veículos. Além das razões de segurança e da retenção do valor da base móvel, geralmente também se trata da aparência, razão pela qual muitos motoristas dão importância a um carro limpo. De onde vem a água e o que acontece com ela depois, no entanto, é irrelevante para a maioria. Para operadores de instalações de lavagem com portal e de autoatendimento, no entanto, a questão pode contribuir significativamente para a rentabilidade da instalação.
Uma média de 150 a 350 litros de água são necessários em instalações de lavagem de veículos por lavagem de veículo, dependendo do equipamento da instalação e do programa de lavagem selecionado. Em áreas de lavagem de autoatendimento, a necessidade média de água é de cerca de 80 litros por lavagem. Isso não é apenas caro, mas também polui o meio ambiente. Especialmente se for usada água potável para cada lavagem. Modernos sistemas de tratamento auxiliam na reciclagem da água e mantêm em circulação a água necessária para a lavagem dos veículos. As águas residuais podem assim ser reutilizadas em grande parte. Apenas pequenas quantidades de água potável são necessárias, o resto é água industrial. Sistemas eficientes podem economizar até 98% de água potável por lavagem. Investir em sistemas de tratamento de água, portanto, vale a pena de duas maneiras: para o operador e para o meio ambiente.
Diferentes tipos de sistemas de tratamento de água
Vários sistemas de reciclagem podem ser considerados para áreas de lavagem e instalações de lavagem com portal: sistemas de tratamento biológico de água, filtros de areia ou separadores centrífugos.
Os sistemas de tratamento de água geralmente consistem em um sistema de tanque subterrâneo e os componentes acima do solo, incluindo o reservatório de água industrial.
- Em uma primeira fase, as águas residuais da lavagem do veículo chegam a um tanque de sedimentação suficientemente dimensionado (coletor de lama). O material suspenso transportado na água de lavagem é separado ali.
- Isso é seguido, dependendo do sistema, por uma ou duas etapas biológicas ou um tanque de armazenamento com bomba ventilada. A partir daí, os componentes acima do solo são então abastecidos com água.
Sistemas de tratamento de águas biológicos
Uma forma de clarificar a água de lavagem de forma eficiente e ecologicamente correta é usar sistemas de tratamento de água biológicos. A água é tratada por processos naturais com a ajuda de microrganismos. Em contraste com os processos físicos, outros fluxos de águas residuais, por exemplo, de lavagens de motores ou áreas de lavagem de autoatendimento, também podem ser tratados. Graças à alta taxa de degradação dos microrganismos, as águas residuais são transformadas em água industrial limpa. Isso pode economizar até 98% da água potável.
Instalações de filtro de areia para o tratamento de águas residuais isentas óleo
As instalações de reciclagem de filtros de areia são usadas para o tratamento de águas residuais isentas de óleo, como é o caso da lavagem mecânica superior de veículos. São toleradas pelo sistema entradas menores e apenas intermitentes de óleo.
Tratamento de água com separador centrífugo
Outro sistema físico para tratamento de águas residuais em instalações de lavagem de automóveis são os separadores centrífugos. Para o reprocessamento da água, , as partículas de sujeira são separadas da água de lavagem por meio da força centrífuga.
Fazer a escolha certa
Uma comparação dos processos possíveis mostra que o tratamento biológico da água tem algumas vantagens. A água de lavagem tratada de forma eficiente e ecológica é absolutamente límpida e inodora e, no que diz respeito à qualidade da água industrial, é significativamente melhor do que a produzida por processos físicos.
Em contraste com as instalações de reciclagem de água do filtro de areia ou de força centrífuga, os sistemas de tratamento biológico requerem um gasto de energia ligeiramente maior, uma vez que os microrganismos devem ser supridos com oxigênio suficiente. No entanto, isso é compensado pela qualidade da água industrial significativamente melhor e pela grande área de aplicação.
A desvantagem dos sistemas físicos é a qualidade um pouco inferior da água de reciclagem tratada em comparação com os sistemas de tratamento biológico, uma vez que os resíduos do material de limpeza não são decompostos ali. Além disso, em contraste com os sistemas biológicos, apenas as águas residuais das instalações de lavagem de veículos podem ser tratadas.
Sistemas de lavagem de veículos comerciais
Instalações de tratamento de água também estão disponíveis, neste escopo, para instalações de lavagem de caminhões. Elas só se diferem das instalações descritas para carros em termos de consumo de água e tamanho do tanque.
Limpar veículos comerciais
Os veículos comerciais limpos contribuem significativamente para o aspecto positivo de uma frota. Para economizar tempo e custos de mão de obra, as exigências de qualidade e rapidez de lavagem são elevadas. No entanto, o tamanho e a natureza dos veículos não requerem apenas uma tecnologia de lavagem especial - os produtos químicos de lavagem também devem ser adequados para a limpeza econômica de caminhões, ônibus e similares.
Condições gerais legais: os operadores devem prestar atenção a isso
Antes de comprar e instalar um sistema de tratamento de água, o quadro legal de licenças de construção e operação para instalações de lavagem e sistemas de esgoto deve ser sempre verificado. Em alguns países, incluindo Alemanha e Áustria, sistemas de reciclagem de água são exigidos por lei ao construir novas instalações de lavagem.
Aprovação de todo o sistema de acordo com a legislação da água
Existem duas opções para a descarga de águas residuais na Alemanha. A primeira opção é uma licença para todo o sistema de acordo com a legislação da água. Para isso, o operador da instalação submete um requerimento com todos os documentos necessários à autoridade hídrica. Após a verificação e uma avaliação positiva, ele concede a aprovação para operar a instalação.
Instalação de um sistema de reciclagem de água homologado
A segunda alternativa para a descarga de águas residuais: instalação de um sistema de reciclagem de água homologado. Nesse caso, o operador informa à autoridade hídrica que está operando uma instalação de acordo com a homologação de tipo, o que significa que não são necessários mais testes e aprovações. Os sistemas oferecidos pela Kärcher para esta área de aplicação possuem a homologação de tipo necessária.
Instalações de lavagem existentes
No caso das instalações de lavagem existentes, o operador e a autoridade hídrica decidem se a instalação subsequente de um sistema de reprocessamento faz sentido, de um ponto de vista ecológico e econômico.
Dica: escolher sistemas de tratamento de água confiáveis
Além do cumprimento de todos os regulamentos, a qualidade e confiabilidade do sistema de reciclagem de água deve ser uma prioridade ao tomar uma decisão de compra. Porque se o sistema de tratamento de água estiver com defeito, toda a instalação ficará paralisada. Os componentes individuais devem ser robustos e de fácil manutenção. Uma exibição de status também deve ser capaz de informar o operador a qualquer momento sobre o status de manutenção e as possíveis causas de mau funcionamento ou falhas. Nesse contexto, o serviço do fabricante da instalação é importante. As bases de atendimento ao cliente abrangentes e os técnicos de serviço que estão no local dentro de 24 horas e a aquisição rápida de peças de reposição minimizam os tempos de paralisação e de manutenção. Contratos de inspeção de manutenção, linha direta e informações regulares completam o serviço para a satisfação dos clientes e operadores da instalação.
Leis e regulamentos sobre o funcionamento das instalações de lavagem com sistemas de reciclagem de água
- Lei de gestão dos recursos hídricos (WHG)
- Lei estadual da água (LWG)
- Portaria sobre instalações para o manuseio de substâncias perigosas para a água (portaria sobre instalações; VAwS)
- Portaria sobre águas residuais (AbvW) com anexo 49 incluindo as explicações e os decretos de implementação dos Estados federais
- Estatuto de drenagem municipal, lei de reciclagem e gestão de resíduos (KrW-/AbfG)
- Regulamentos estaduais de construção (LBO)
- Regulamentos de postos de gasolina dos Estados federais
- Regulamentos de gestão de águas residuais municipais