Reciclagem da água na instalação de lavagem

Instalações de tratamento de água: boas para os operadores e para o meio ambiente

Uma visita regular à instalação de lavagem é uma obrigação para muitos proprietários de veículos. Além das razões de segurança e da retenção do valor da base móvel, geralmente também se trata da aparência, razão pela qual muitos motoristas dão importância a um carro limpo. De onde vem a água e o que acontece com ela depois, no entanto, é irrelevante para a maioria. Para operadores de instalações de lavagem com portal e de autoatendimento, no entanto, a questão pode contribuir significativamente para a rentabilidade da instalação.

Uma média de 150 a 350 litros de água são necessários em instalações de lavagem de veículos por lavagem de veículo, dependendo do equipamento da instalação e do programa de lavagem selecionado. Em áreas de lavagem de autoatendimento, a necessidade média de água é de cerca de 80 litros por lavagem. Isso não é apenas caro, mas também polui o meio ambiente. Especialmente se for usada água potável para cada lavagem. Modernos sistemas de tratamento auxiliam na reciclagem da água e mantêm em circulação a água necessária para a lavagem dos veículos. As águas residuais podem assim ser reutilizadas em grande parte. Apenas pequenas quantidades de água potável são necessárias, o resto é água industrial. Sistemas eficientes podem economizar até 98% de água potável por lavagem. Investir em sistemas de tratamento de água, portanto, vale a pena de duas maneiras: para o operador e para o meio ambiente.