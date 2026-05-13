Lavadora de alta pressão HD 4/10 CX Classic (127V)
A lavadora de alta pressão HD 4/10 X Classic é uma máquina simples, robusta e com ótima performance.
A lavadora de alta pressão HD 4/10 X Classic dispõe de uma vazão de 400 l/h com pressão de até 145 bar. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 8m em nylon e bico leque. É de fácil organização com enrolador de mangueira e porta acessórios.
Características e benefícios
Mobilidade superior
- As rodas robustas D180 são ideais para aplicações difíceis.
- Alça extensível para praticidade de transporte em curtas distâncias.
- Alça adicional para um transporte facilitado, em situações como, por exemplo, subir escadas.
Ergonomia perfeita
- Um único botão on/off para uma operação infalível
- Pistola de gatilho ergonômica, facilidade de uso e limpeza sem esforço.
- Armazenamento prático de acessórios.
Excelente Confiabilidade
- O alívio automático de pressão protege os componentes hidráulicos.
- Sistema de alta pressão comprovado e motor de longa vida útil.
- Os componentes internos são protegidos efetivamente pela caixa.
Design compacto
- Muito fácil de transportar graças ao seu baixo peso.
- Economia de espaço e armazenamento ácil.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|400
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|100
|Pressão de pico (bar)
|145
|Potência (W)
|1800
|Cabo elétrico (m)
|5
|Mobilidade
|Alto
|Cor
|cinza
|Peso sem acessórios (kg)
|17,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|21
|Medidas (c x l x a) (mm)
|335 x 320 x 845
Itens inclusos
- Bico power
Equipamento
- Bomba axial de três pistões: Com pistões em aço inox
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Ideal para aplicação na indústria de construção ou para limpeza ocasional de veículos
Acessórios opcionais
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