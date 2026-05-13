A lavadora de alta pressão HD 4/10 X Classic dispõe de uma vazão de 400 l/h com pressão de até 145 bar. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 8m em nylon e bico leque. É de fácil organização com enrolador de mangueira e porta acessórios.